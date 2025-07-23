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Атака на Кривий Ріг: пошкоджені будинки та підприємства

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Атака на Кривий Ріг: пошкоджені будинки та підприємства
У Кривому Розі внаслідок атаки частково зруйновано один приватний будинок
фото: Сергій Лисак

Служби працюють на місцях прильотів

Ніч у Дніпропетровській області минула під черговою атакою ворожих безпілотних літальних апаратів. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про збиття восьми БпЛА, проте зафіксовані влучання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сергія Лисака.

У Кривому Розі внаслідок атаки частково зруйновано один приватний будинок, ще чотири – пошкоджено. Зайнялися будівля, яка не експлуатувалася, приватне підприємство та сонячні панелі; усі пожежі вже ліквідовані. Також зазнало пошкоджень і промислове підприємство.

У Синельниківському районі ворожий удар побив фермерське господарство, потрощивши сільськогосподарську техніку, зокрема трактори та комбайни. Через цей удар також виникла пожежа. Крім того, понівечені магазин, амбулаторія, спортзал, школа, заклад культури та адмінбудівля.

На Нікопольщині агресор поцілив з важкої артилерії по Марганецькій та Покровській громадах. Внаслідок обстрілів пошкоджено два приватні будинки.

На щастя, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Служби працюють на місцях прильотів, фіксуючи наслідки та надаючи допомогу населенню.

Нагадаємо, у ніч на 23 липня російські терористи атакували Кривий Ріг ударними дронами. Наслідки ворожого обстрілу повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає «Главком».

Місто опинилось під атакою «шахедів» цієї ночі. Ворог обстріляв підприємство та приватні будинки. Внаслідок влучань виникли пожежі. 

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Теги: пожежа Кривий Ріг безпілотник

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