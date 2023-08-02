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У Санкт-Петербурзі дівчина намагалася підпалити військкомат (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Санкт-Петербурзі дівчина намагалася підпалити військкомат (відео)
Дівчина поклала під двері будівлі пакунок і підпалила його
фото: скріншот із відео

Російські поліцейські розшукують дівчину, що намагалася підпалити військкомат

Росією прокотилася хвиля підпалів військкоматів. Лише 31 липня відбулося 11 спроб підпалити будівлі військкоматів у різних містах, зокрема, у Росоші, Казані, Омську, Санкт-Петербурзі, Подільську, Калузі, Верхньоуральську та Копійську.

Момент підпалу військкомату у Санкт-Петербурзі потрапив на відео.

На кадрах з камери відеоспостереження видно, як невідома дівчина підійшла до входу до будівлі військового комісаріату на Англійському проспекті, поклала біля дверей якийсь пакунок та підпалила його. Після цього дівчина пішла з місця злочину.

Нині дівчину шукають співробітники поліції.

Як повідомлялося, 1 серпня в російському місті Улан-Уде невідомі чоловік та жінка кидали коктейлі Молотова у будівлю військкомату. Внаслідок попадання горючої суміші у споруду виникла невелика пожежа,

За підрахунками «Медіазони» на 27 липня, з початку війни по всій країні було атаковано 113 військкоматів, і у 21 випадку було відомо, що людей на це вмовляли шахраї, які переконували росіян, що вони беруть участь у певній спецоперації.

Теги: росія пожежа війна відео

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