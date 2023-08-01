Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В російському Улан-Уде невідомі підпалили військкомат (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В російському Улан-Уде невідомі підпалили військкомат (відео)
Одна з пляшок влучила у двері військкомату, інша – у скло першого поверху, виникла пожежа
фото: скріншот з відео

Чоловік та жінка кидали коктейлі Молотова у будівлю військкомату в Улан-Уде

В російському місті Улан-Уде невідомі чоловік та жінка кидали коктейлі Молотова у будівлю військкомату. Внаслідок попадання горючої суміші у споруду виникла невелика пожежа, повідомляє один з російських телеграм-каналів.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, в столиці республіки Бурятія Російської Федерації, Улан-Уде, невідомі підпалили військкомат.

Підпал стався близько 20:00. На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як двоє людей – чоловік і жінка – закидають будівлю коктейлями Молотова, які лежали у сумці жінки.

Обережно! У відео присутня нецензурна лексика!

Одна з пляшок влучила у двері, інша – у скло першого поверху, виникла пожежа.

Зокрема, це не перший подібний випадок підпалу військкоматів у РФ: за добу в Росії атакували вже 11 військкоматів.

За підрахунками «Медіазони» на 27 липня, з початку війни по всій країні було атаковано 113 військкоматів, і у 21 випадку було відомо, що людей на це вмовляли шахраї, які переконували росіян, що вони беруть участь у певній спецоперації.

Нагадаємо, за минулу добу, 31 липня, у Росії відбулося 11 спроб підпалити будівлі військкоматів у різних містах країни.

До слова, Поплічник Путіна вигадав, як вирішити проблему кадрового голоду в Росії. За його словами, російській владі слід залучати до країни мігрантів із Північної Кореї, щоб вирішити проблему кадрового голоду.

Читайте також: Росія чинить геноцид. Кожен має готуватись дати їй відсіч
Теги: росія військомат росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіянам їх зерновий експорт потрібний не менше чим нам, якщо не більше
«Економіка бензоколонки» летить на дно. Росія переключається на експорт зерна?
19 липня, 11:40
«Стратегія «тисячі порізів» продовжується. На більше лідерства і солідарності в Заходу поки не вистачає»
НАТО продовжує грати в «кішки-мишки». І когітки Заходу все ближчі до мишки
12 липня, 09:00
Росіяни продовжують обстрілювати Україну
Ракетні удари по Україні. Сумна статистика
Сьогодні, 12:00
Європейська нафтогазова компанія Shell досі не вийшла з ринку РФ
Енергетична компанія Shell досі торгує російським газом, попри обіцянки вийти з ринку РФ
2 липня, 10:05
Відносини Путіна та Сі вже досягли свого піка
«Дружні стосунки досягли свого піка»: чи відмовиться Сі Цзіньпін від підтримки Кремля?
7 липня, 04:45
Росіяни та білоруси повернуться до міжнародних змагань з більярдного спорту в нейтральному статусі
Світова конфедерація більярдного спорту допустила росіян та білорусів до змагань
21 липня, 16:35
Президент Сенегалу Макі Салл та російський диктатор Володимир Путін
Лідери африканських держав закликали Росію показати «прагнення до миру» – FT
10 липня, 21:50
Зеленський зазначив, що у портах, які були атаковані сьогодні, зберігалося близько мільйона тонн продовольства
Мішень РФ не лише Україна: Зеленський відреагував на обстріл Одеси (відео)
19 липня, 20:24
Депутати держдуми РФ винні у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України
Суд заочно виніс вирок 18 російським депутатам
26 липня, 17:55

Соціум

В російському Улан-Уде невідомі підпалили військкомат (відео)
В російському Улан-Уде невідомі підпалили військкомат (відео)
Лише одна країна Європи реально бореться із тютюном: висновок ВООЗ
Лише одна країна Європи реально бореться із тютюном: висновок ВООЗ
Росіян знову надурили: Китай не збирається робити безвізовий режим
Росіян знову надурили: Китай не збирається робити безвізовий режим
У Підмосков’ї потужна пожежа (відео)
У Підмосков’ї потужна пожежа (відео)
У Росії за добу зафіксували понад десяток спроб підпалу військкоматів
У Росії за добу зафіксували понад десяток спроб підпалу військкоматів
Антарктида втратила рекордну кількість льоду. Науковець назвав головний ризик
Антарктида втратила рекордну кількість льоду. Науковець назвав головний ризик

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Ворог біля воріт резиденції Зеленського? Хто сховався у пансіонаті «Гута»
38K
Контрнаступ: ISW повідомив, що ЗСУ досягли успіхів на півдні
24K
Удари по Керченському і Чонгарському мостах: як ворог тепер забезпечує логістику в Криму
14K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Скільки людей нині проживає в Україні? Фахівці визначили цифру за поживанням продуктів
6867
Масштабна повітряна тривога тривала більше 20 хвилин

Новини

ЗСУ потужно вдарили по озброєнні РФ: Генштаб повідомив про ворожі втрати
Сьогодні, 07:05
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 1 серпня
Сьогодні, 05:22
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:58
Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
29 липня, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту