Одна з пляшок влучила у двері військкомату, інша – у скло першого поверху, виникла пожежа

Чоловік та жінка кидали коктейлі Молотова у будівлю військкомату в Улан-Уде

В російському місті Улан-Уде невідомі чоловік та жінка кидали коктейлі Молотова у будівлю військкомату. Внаслідок попадання горючої суміші у споруду виникла невелика пожежа, повідомляє один з російських телеграм-каналів.

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Згідно з повідомленнями ЗМІ, в столиці республіки Бурятія Російської Федерації, Улан-Уде, невідомі підпалили військкомат.

Підпал стався близько 20:00. На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як двоє людей – чоловік і жінка – закидають будівлю коктейлями Молотова, які лежали у сумці жінки.

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Одна з пляшок влучила у двері, інша – у скло першого поверху, виникла пожежа.

Зокрема, це не перший подібний випадок підпалу військкоматів у РФ: за добу в Росії атакували вже 11 військкоматів.

За підрахунками «Медіазони» на 27 липня, з початку війни по всій країні було атаковано 113 військкоматів, і у 21 випадку було відомо, що людей на це вмовляли шахраї, які переконували росіян, що вони беруть участь у певній спецоперації.

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Нагадаємо, за минулу добу, 31 липня, у Росії відбулося 11 спроб підпалити будівлі військкоматів у різних містах країни.

До слова, Поплічник Путіна вигадав, як вирішити проблему кадрового голоду в Росії. За його словами, російській владі слід залучати до країни мігрантів із Північної Кореї, щоб вирішити проблему кадрового голоду.