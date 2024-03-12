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У Санкт-Петербурзі горить Південна ТЕЦ (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Санкт-Петербурзі горить Південна ТЕЦ (відео)

Наразі причини загорання невідомі

Сьогодні, 12 березня у Санкт-Петербурзі горить Південна ТЕЦ. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Наразі причини загорання невідомі. За інформацію у соцмережах перед пожежею був «прильот».

Нагадаємо, 6 березня в російській республіці Тива стався вибух на Шагонарській ТЕЦ, унаслідок якого постраждали люди. Голова республіки Владислав Ховалиг зазначив, що причини вибуху на ТЕЦ встановлюються. На місці працювали оперативні служби, будівля була оточена. Ймовірно, пожежа почалася в котельні.

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