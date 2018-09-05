У Саудівській Аравії через сатиру в інтернеті можна буде загриміти у в’язницю
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Максимальне покарання передбачає до п'яти років позбавлення волі і штраф в розмірі $800 тисяч
У Саудівській Аравії користувачів інтернету, які розповсюджують контент, який «підриває громадський порядок», відтепер можуть карати позбавленням волі на строк до п'яти років і штрафом.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
«Публікація і розповсюдження контенту через соціальні мережі, який висміює, а також зачіпає і підриває громадський порядок, релігійні цінності і суспільні підвалини, будуть вважатися злочином у сфері кіберпростору», - йдеться в повідомленні саудівської прокуратури.
У ньому наголошується, що максимальне покарання за подібне правопорушення передбачає до п'яти років позбавлення волі і штраф в розмірі 3 мільйонів ріалів (приблизно $800 тис.).
Агентство відзначає, що наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман ас-Сауд вживає жорстких заходів щодо критиків уряду. Так, за останній рік в Саудівській Аравії були заарештовані десятки проповідників, представників інтелігенції, бізнесменів і активістів.
Ще у вересні 2017 року саудівська влада видала звернення до підданих країни, в якому закликала повідомляти про активність співвітчизників в соціальних мережах, характер якої може вважатися «терористичним».
Нагадаємо, підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував на 12 діб кримськотатарського активіста Марлена Мустафаєва за пост в соцмережі.
Джерело: Інтерфакс-Україна