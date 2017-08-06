У Саудівській Аравії затримали 11 принців, що протестували проти жорсткої економії

Розпочаті в країні реформи передбачають скорочення пільг для членів королівської сім'ї

У Саудівській Аравії затримано 11 принців після того, як вони зібралися у королівському палаці для протесту проти заходів жорсткої економії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеві ЗМІ. «Саудівська влада затримала 11 принців після того, як вони зібралися в королівському палаці в Ер-Ріяді в незвичному протесті проти заходів



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Розпочаті в країні реформи передбачають скорочення пільг для членів королівської сім'ї

У Саудівській Аравії затримано 11 принців після того, як вони зібралися у королівському палаці для протесту проти заходів жорсткої економії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеві ЗМІ.

«Саудівська влада затримала 11 принців після того, як вони зібралися в королівському палаці в Ер-Ріяді в незвичному протесті проти заходів жорсткої економії», - йдеться в повідомленні.

Також принци заявили про бажання отримати грошову компенсацію за смертний вирок їх родичу.

Указом короля Сальмана бен Абдель Азіза Аль Сауда в країні були введені реформи, які передбачають скорочення субсидій, запровадження ПДВ і скорочення пільг для членів королівської сім'ї, що включає і призупинення оплати рахунків принців за комунальні послуги.

Реформи були введені для того, щоб впоратися з падінням цін на нафту, яке спричинило дефіцит бюджету Саудівської Аравії. За оцінками експертів, у 2018 році дефіцит становитиме 195 мільярдів ріалів.

Нагадаємо, продаж низки товарів та послуг у королівствах Саудівська Аравія та Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) з 1 січня 2018 року оподатковуватиметься податком на додану вартість (ПДВ) зі ставкою п'ять відсотків. Про це у неділю, 31 грудня, повідомляють податкові органи в Ер-Ріяді та Абу-Дабі.

Джерело: Укрінформ