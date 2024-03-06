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ВЛК у Києві працюють неповний день без електронної черги: перші деталі перевірки від МОЗ

Катерина Іванова
glavcom.ua
ВЛК у Києві працюють неповний день без електронної черги: перші деталі перевірки від МОЗ
За словами Ляшка, робоча група МОЗ зосередиться на вирішенні організаційних питань, які можна вирішити швидко
фото з відкритих джерел

ВЛК працювали лише до 14:00, а згодом просто зачинялися

Київські військово-лікарські комісії затягували терміни проведення комісії: працювали неповний день без електронних черг. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу «1+1».

«У Києві не вивели лікарів із ТЦК, не було електронної черги. Крім того, ми бачимо, що ВЛК працювали до 14:00, а потім чомусь закривалися. Це порушення норм», – розповів міністр.

За його словами, робоча група МОЗ, яка проводитиме перевірки ВЛК, на першому етапі «зосередиться на вирішенні організаційних питань, які можна вирішити швидко, а потім будемо розбиратися по кожній скарзі».

Ляшко уточнив, що, згідно з нормами, під час проходження ВЛК на кожного пацієнта в системі електронної охорони здоров'я відкривають електронний медичний запис, який мають закрити протягом чотирьох днів. Водночас у деяких клініках, законтрактованих для проведення ВЛК, зокрема в Києві, такі записи залишалися відкритими протягом 10 днів і більше.

Нагадаємо, у Києві робоча група перевірить військово-лікарські комісії. Це пов’язано через збільшення кількості скарг, які надходять до Міністерства охорони здоров’я.

Як зазначив Ляшко, для того, щоб пришвидшити проходження ВКЛ та зробити його більш зручним минулого року запровадили окремий пакет в межах Програми медичних гарантій. Він дозволяє військовозобов'язаним пройти медичний огляд у цивільному медзакладі з чітко визначеними граничними строками. За словами міністра, однак досі частина ВЛК працює на базі центрів комплектування, а не цивільних медзакладів.

До слова, пораненим військовим більше не потрібно після рішення ВЛК про відпустку або непридатність особисто везти документи до військової частини. Заклад здоров’я може надіслати їх через систему електронного документообігу.

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Теги: міністр документи Віктор Ляшко військові

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