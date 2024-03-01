Витік секретних даних Пентагону. Джек Тейшейра визнав себе винним

Джек Тейшейра визнає себе винним у масовому витоку документів на Discord

Федеральні прокурори повідомили судді, що обвинувачений Тейшейра має намір змінити свої свідчення

Військовослужбовець ВПС Національної гвардії США Джек Тейшейра, якого звинувачують у витоку секретної урядової розвідданої, у понеділок визнає себе винним перед суддею федерального окружного суду в Бостоні. Про це повідомляє The Washington Post .

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Федеральні прокурори повідомили судді, що обвинувачений Тейшейра має намір змінити свої свідчення – раніше він не визнав себе винним. Особа, знайома з ходом судового процесу, підтвердила, що він погодився на угоду зі слідством.

Як повідомлялося, фігуранту справи про витік таємних документів Пентагону, військовослужбовцю Національної гвардії США Джеку Тейшейрі висунуто звинувачення за шістьма пунктами.

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Як зазначається в обвинувальних матеріалах, військовий, починаючи приблизно з січня 2022 року, навмисне, неналежним чином і незаконно зберігав та передавав інформацію, що була класифікована як «цілком таємна» або «таємна», та/або конфіденційну закриту інформацію, яка може бути використана на шкоду США або на користь іноземної держави. Також повідомляється, що Тейшейра розміщував таємні дані на платформі соцмереж для осіб, які не уповноважені їх отримувати.

Нагадаємо, у мережу потрапили таємні документи США й НАТО щодо контрнаступу України. У Сполучених Штатах затримали підозрюваного у витоку секретних даних Пентагону. Ним виявився гвардієць Джек Тейшейра, який курував приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central.

Як повідомлялося, затриманому за підозрою у причетності до витоку документів Пентагону 21-річному нацгвардійцю США Джеку Тейшейрі загрожує позбавлення волі на десятки років.