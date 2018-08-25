У Сенаті вимагають оприлюднити текст розмови Трампа з Путіним в Гельсінкі



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Дональд Трамп та Володимир Путін у Гельсінкі

Менендес і Шахін попросили надати «всі засекречені і незасекречені шифровки, записи перекладача і директиви», пов'язані з липневим самітом

Сенатори-демократи Роберт Менендес і Джанні Шахін надіслали запит держсекретарю США Майку Помпео з вимогою надати записи зустрічі Трампа і Путіна в Гельсінкі.

Про це йдеться у листі сенаторів.

Менендес і Шахін попросили надати «всі засекречені і незасекречені шифровки, записи перекладача і директиви», пов'язані з липневим самітом, коли Трамп в Путін провели особисту зустріч протягом більш ніж двох годин у присутності перекладачів. У разі, якщо таких документів не існує, сенатори просять підтвердити це.

«Російська влада скористалася перевагою відсутності комунікації Білого дому, щоб поширити їх власні, можливо, неправдиві звіти про те, що відбувалося на цій особистій зустрічі», - йдеться в листі.

Сенатори також висловили побоювання, що Кремль може спробувати втрутитися в майбутні вибори в Конгрес.

Як відомо, декілька днів тому президент США вперше розкрив деталі переговорів із очільником РФ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп жодного разу не згадав про Україну на підсумковій прес-конференції після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

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