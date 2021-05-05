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    У Сербії громадянам платитимуть за зроблене щеплення від Covid-19

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    В середньому серби заробляють трохи більше ніж 600 доларів на місяць, а за зроблене щеплення їм обіцяють $30 - У Сербії громадянам платитимуть за зроблене щеплення від Covid-19
    В середньому серби заробляють трохи більше ніж 600 доларів на місяць, а за зроблене щеплення їм обіцяють $30
    Фото: RF/RL

    Держслужбовці, які не вакцинувалися і захворіли на Covid-19, не отримають оплачуваної відпустки

    Сербія буде платити своїм громадянам за щеплення від Covid-19, оскільки уряд прагне прискорити кампанію з вакцинації.

    Президент Александр Вучич оголосив про таке рішення 5 травня, ров’язавши економічне зростання із вакцинацією населення.

    В рамках програми стимулювання уряд виплатить 3000 динарів (30 доларів) кожному, хто отримає хоча б одну дозу вакцини до кінця травня.

    В середньому серби заробляють трохи більше ніж 600 доларів на місяць.

    Вучич сказав, що уряд не може дискримінувати людей залежно від того, зробили вони щеплення чи ні, але охарактеризував тих, хто відмовляється від вакцинації, як «безвідповідальних та егоїстичних».

    «Ось чому ми думаємо про те, як винагородити людей, які демонструють відповідальність», – сказав він.

    Вучич також сказав, що держслужбовці, які не вакцинувалися і захворіли на Covid-19, не отримають оплачуваної відпустки.

    За даними уряду Сербії, із приблизно семимільйонного населення країни 1,3 мільйона людей вже вакцинувалися. Для цього були застосовані вакцини Sinopharm, Pfizer, «Спутнік V» і AstraZeneca.

    Джерело: Радіо Свобода

    Теги: Сербія президент щеплення населення
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