Вучич всадив Сербію на шпагат: йде в ЄС, але «не погасить дружбу» з РФ

Сербія хоче прогресу й обирає європейський шлях

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Сербія буде сильнішою на європейському шляху, хоч і «не потопче і не погасить свою дружбу на Сході». Про це повідомляє портал N1, передає Європейська правда.

Під час промови у Палаці Сербії Вучич нагадав, що останні опитування громадської думки показують, що вперше у Сербії більшість громадян виступають проти вступу Сербії до ЄС.

Проте, за словами сербського президента, його робота «полягає не в тому, щоб догодити громадській думці». «Наша робота – це почути, але наша робота – робити те, що найкраще для держави», – заявляє Вучич.

Він зазначив, що торгівля Сербії з ЄС становить близько 60,2% - загалом 30,8 млрд євро, і що майже 300 тис. людей у Сербії прямо чи опосередковано працюють у компаніях, що належать державам-членам ЄС, і що більшість інвестицій надходить з ЄС.

«Я розумію, чому деякі люди сердяться, люди зляться, тому що вони бачать, як ЄС щодня тисне на нас у питанні Косово і Метохії та санкцій проти Росії… Але я хочу звернути увагу громадян на одне – те, що є справедливим, дуже важливо, але в міжнародних відносинах немає закону, справедливості ще менше. Ми хочемо належати до типу європейського суспільства і тому хочемо прогресу… Моє послання сьогодні полягає в тому, що Сербія на європейському шляху, що вона буде йти далі на цьому шляху і що вона буде боротися за місце Сербії в сім'ї європейських народів», – резюмував Вучич.

Раніше президент Сербії визнав, що країна підтримує Росію з корисливих мотивів.

У квітні Вучич заявив, що його країна продовжить польоти до Росії.