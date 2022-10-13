У Сербії загинули люди після обриву пішохідного мосту з туристами (фото)

На момент інциденту на мосту було близько 50 осіб

Дві людини загинули після обриву мосту у селі Овчар Баня в Сербії

У Сербії в районі міста Чачак обірвався підвісний пішохідний міст, внаслідок чого дві людини загинули. Про це повідомляє «Балканський оглядач».

Міст розташований над річкою Західна Морава у селі Овчар Баня, його спорудили у 60-х роках з металевих та дерев’яних елементів. Причиною нещастя став обрив тросу.

На момент інциденту на мосту було близько 50 осіб, усі вони впали у річку. Дві людини загинули, 11 отримали травми й потребували медичної допомоги.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, частина постраждалих – туристи з боснійського міста Зворник, яким у селищі зробили зупинку перед наступною екскурсією.

Нагадаємо, вранці в понеділок, 10 жовтня, Україна і столиця, зокрема, зазнали масованих ракетних атак. У Києві дісталося кільком районам міста, об'єктам критичної інфраструктури та енергетики. Крім цього, вибух стався прямо біля пішохідного мосту, відомого як «міст Кличка».

Міський голова Києва Віталій Кличко зазначив, що міст буде відновлено протягом декількох тижнів.