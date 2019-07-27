У Середземному морі зникли більше 100 мігрантів
Міграційний маршрут Середземним морем вважається одним з найнебезпечніших шляхів для біженців, які хочуть дістатися Європи
Після аварії човна біля узбережжя Лівії зникли 115 мігрантів
У Середземному морі зникли безвісти понад 100 біженців, які прямували до Європи - найімовірніше, вони потонули.
Про це «Укрінформу» повідомили у Міжнародній організації міграції (МОМ).
«Після аварії човна біля узбережжя Лівії зникли 115 мігрантів», - поінформували в МОМ.
В організації не виключають, що жертв може бути більше. У береговій охороні Лівії припускають, що ці люди, скоріш за все, потонули.
За даними МОМ, міграційний маршрут Середземним морем вважається одним з найнебезпечніших шляхів для біженців, які хочуть дістатися Європи. З початку цього року там загинули 680 осіб.
Нагадаємо, 4 липня біля берегів Тунісу перекинулося судно з нелегальними мігрантами.
Після тижня пошуків були витягнуті тіла 82 осіб, які були на затонулому човні.