У Середземному морі зникли більше 100 мігрантів



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Міграційний маршрут Середземним морем вважається одним з найнебезпечніших шляхів для біженців, які хочуть дістатися Європи

Після аварії човна біля узбережжя Лівії зникли 115 мігрантів

У Середземному морі зникли безвісти понад 100 біженців, які прямували до Європи - найімовірніше, вони потонули.

Про це «Укрінформу» повідомили у Міжнародній організації міграції (МОМ).

«Після аварії човна біля узбережжя Лівії зникли 115 мігрантів», - поінформували в МОМ.

В організації не виключають, що жертв може бути більше. У береговій охороні Лівії припускають, що ці люди, скоріш за все, потонули.

За даними МОМ, міграційний маршрут Середземним морем вважається одним з найнебезпечніших шляхів для біженців, які хочуть дістатися Європи. З початку цього року там загинули 680 осіб.

Нагадаємо, 4 липня біля берегів Тунісу перекинулося судно з нелегальними мігрантами.

Після тижня пошуків були витягнуті тіла 82 осіб, які були на затонулому човні.