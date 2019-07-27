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    У світі

    У Середземному морі зникли більше 100 мігрантів

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    <p>Міграційний маршрут Середземним морем вважається одним з найнебезпечніших шляхів для біженців, які хочуть дістатися Європи</p> - У Середземному морі зникли більше 100 мігрантів

    Міграційний маршрут Середземним морем вважається одним з найнебезпечніших шляхів для біженців, які хочуть дістатися Європи

    Після аварії човна біля узбережжя Лівії зникли 115 мігрантів

    У Середземному морі зникли безвісти понад 100 біженців, які прямували до Європи - найімовірніше, вони потонули.

    Про це «Укрінформу» повідомили у Міжнародній організації міграції (МОМ).

    «Після аварії човна біля узбережжя Лівії зникли 115 мігрантів», - поінформували в МОМ.

    В організації не виключають, що жертв може бути більше. У береговій охороні Лівії припускають, що ці люди, скоріш за все, потонули.

    За даними МОМ, міграційний маршрут Середземним морем вважається одним з найнебезпечніших шляхів для біженців, які хочуть дістатися Європи. З початку цього року там загинули 680 осіб.

    Нагадаємо, 4 липня біля берегів Тунісу перекинулося судно з нелегальними мігрантами.

    Після тижня пошуків були витягнуті тіла 82 осіб, які були на затонулому човні.

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