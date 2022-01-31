Жителів Флориди попередили про «дощ» з ігуан (відео)



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Жителів Флориди попередили про падіння ігуан з дерев через холод фото з відкритих джерел

Ігуани часто сплять на деревах, однак через холод вони впадають у заціпеніння і часто падають на тротуар