Жителів Флориди попередили про «дощ» з ігуан (відео)

Національна метеорологічна служба США попередила жителів штату Флориди про те, що вулиці міст можуть усипати застиглі ігуани. Про це повідомляє USA Today.

Як пояснив метеоролог Брайан Шілдс (Brian Shields), у регіоні очікується похолодання. При цьому метаболізм ящірок уповільнюється, якщо температура опускається нижче 4,4 градусів за Цельсієм (40 градусів за Фаренгейтом).

Colder temperatures tonight in Florida will lead to falling iguanas. This is what it looks like! (They’re totally okay and are fine when the temperatures warm back up)