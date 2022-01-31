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    Жителів Флориди попередили про «дощ» з ігуан (відео)

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    Жителів Флориди попередили про падіння ігуан з дерев через холод - Жителів Флориди попередили про «дощ» з ігуан (відео)
    Жителів Флориди попередили про падіння ігуан з дерев через холод
    фото з відкритих джерел

    Ігуани часто сплять на деревах, однак через холод вони впадають у заціпеніння і часто падають на тротуар

    Національна метеорологічна служба США попередила жителів штату Флориди про те, що вулиці міст можуть усипати застиглі ігуани. Про це повідомляє USA Today.

    Як пояснив метеоролог Брайан Шілдс (Brian Shields), у регіоні очікується похолодання. При цьому метаболізм ящірок уповільнюється, якщо температура опускається нижче 4,4 градусів за Цельсієм (40 градусів за Фаренгейтом).

    Теги: США тварини дощ
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    Жителів Флориди попередили про «дощ» з ігуан (відео)