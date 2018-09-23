У швейцарському кантоні заборонять носити паранджу



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Санкт-Галлен став другим швейцарським кантоном, жителі якого на референдумі підтримали «заборону на паранджу»

У Швейцарії жителі кантону Санкт-Галлен висловилися на референдумі за заборону на носіння у громадських місцях одягу, що закриває обличчя.

За відповідну правову норму 23 вересня проголосували 66,5% учасників плебісциту, повідомляє DW із посиланням на владу Санкт-Галлена.

Зазначається, що 33,5% висловилися проти заборони. Явка становила 35,8% від загального числа тих, хто має право голосу.

Після офіційного прийняття положення оштрафувати можуть осіб, які «у громадському або доступному для інших людей місці закутують обличчя, тим самим загрожуючи безпеці суспільства чи релігійному і суспільному миру», йдеться в повідомленні.

Очікується, що загальношвейцарський референдум із цього питання пройде у 2019 році.

Санкт-Галлен став другим швейцарським кантоном, жителі якого на референдумі підтримали цю правову норму, яку в народі називають «забороною на паранджу». У кантоні Тічино заборона була введена у 2016 році. Відтоді штраф або попередження отримали менше 50 осіб, переважна більшість яких були футбольними фанатами.

До слова, у серпні в данському місті Хорсхольм поліція вперше оштрафувала 28-річну жінку в нікабі за порушення нового закону, що забороняє громадянам приховувати обличчя в громадських місцях.