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    У світі

    У Сирії повстанці збили літак сил Асада

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    У Сирії повстанці збили літак сил Асада

    Пілот літака вижив і був узятий в полон

    На північному заході Сирії, недалеко від міста Хан-Шейхун на півдні провінції Ідліб, сирійські повстанці збили літак сил режиму Башара Асада.

    Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.Twitter.

    Як повідомляється, був збитий літак Су-22 над Хан-Шейхуном.

    «Сили повстанців тільки що збили літак Су-22 над Хан-Шейхуном. Це перший бойовий літак, який був знищений з моменту, коли у травні почалася битва за місто Хан-Шейхун», - йдеться в повідомленні.

    Як наголошується, пілот літака вижив і був узятий в полон.

    полон літак Twitter
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