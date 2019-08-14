У Сирії повстанці збили літак сил Асада



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Пілот літака вижив і був узятий в полон

На північному заході Сирії, недалеко від міста Хан-Шейхун на півдні провінції Ідліб, сирійські повстанці збили літак сил режиму Башара Асада.

Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.Twitter.

Як повідомляється, був збитий літак Су-22 над Хан-Шейхуном.

«Сили повстанців тільки що збили літак Су-22 над Хан-Шейхуном. Це перший бойовий літак, який був знищений з моменту, коли у травні почалася битва за місто Хан-Шейхун», - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, пілот літака вижив і був узятий в полон.