У Сирії повстанці збили літак сил Асада
Пілот літака вижив і був узятий в полон
На північному заході Сирії, недалеко від міста Хан-Шейхун на півдні провінції Ідліб, сирійські повстанці збили літак сил режиму Башара Асада.
Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.Twitter.
Як повідомляється, був збитий літак Су-22 над Хан-Шейхуном.
«Сили повстанців тільки що збили літак Су-22 над Хан-Шейхуном. Це перший бойовий літак, який був знищений з моменту, коли у травні почалася битва за місто Хан-Шейхун», - йдеться в повідомленні.
Як наголошується, пілот літака вижив і був узятий в полон.