У Сирії та Іраку залишається ще близько тисячі терористів

Формування продовжують діяти попри заяви про перемогу над «ІД»

На території проведення спільних операцій США та їхніх союзників у Іраку та Сирії залишилось близько тисячі бойовиків «Ісламської держави». Про це повідомляє Reuters. Декілька тижнів тому очікувалось, що бойовиків залишилось втричі більше. Останніми тижнями Ірак та Сирія оголосили перемогу над «Ісламською



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Формування продовжують діяти попри заяви про перемогу над «ІД»

На території проведення спільних операцій США та їхніх союзників у Іраку та Сирії залишилось близько тисячі бойовиків «Ісламської держави». Про це повідомляє Reuters. Декілька тижнів тому очікувалось, що бойовиків залишилось втричі більше.

Останніми тижнями Ірак та Сирія оголосили перемогу над «Ісламською державою». Зазначається, що пройшов рік з моменту, коли у цих двох країнах проводилися активні бойові дії сил союзників проти самопроголошеного халіфату.

«У зв'язку з втручанням сил Коаліції та продемонстрованою компетенцією наших партнерів в Іраку та Сирії, за оцінками, на території проведення спільних операцій залишилось менше тисячі терористів. Більшість з них відловлюють у пустинних територіях Східної Сирії та Західного Іраку», - йдеться у повідомленні коаліції.

Ця цифра не включає терористів, що перебувають на території, що підконтрольна режиму Башара Асада та його прихильників.

За останні три роки більшість бойовиків були вбиті або захоплені, заявила коаліція у середу. Одночасно не відомо, чи змогли деякі бійці втекти до інших країн.