У Словаччині депутата позбавили мандата через расистські висловлювання



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Рішення суду стосується члена праворадикальної партії Мілана Мазурека

У 2016 році в радіоефірі Мазурек заявив про «циганський терор проти порядних людей»

Верховний суд Словаччини вперше прийняв рішення про позбавлення депутата парламенту мандата через расистські висловлювання.

Про це повідомляє видання Sme.

Рішення стосується члена праворадикальної партії Народна партія - Наша Словаччина Мілана Мазурека.

Крім того, суд зобов’язав депутата виплатити штраф в 10 тисяч євро.

У 2016 році в радіоефірі Мазурек заявив про «циганський терор проти порядних людей».

«150 мільйонів євро йдуть до людей з циганської громади. До людей, які нічого не роблять для нашого народу і вирішили вести асоціальне життя і висмоктувати нашу соціальну систему», - сказав депутат.

Судовий процес почався в 2017 році. У 2018 році суд зобов’язав Мазурека заплатив штраф в 5 тисяч євро. Тоді чиновник оскаржив вирок.