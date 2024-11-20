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У Словенії чоловік влаштував провокацію під час візиту Олени Зеленської

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Словенії чоловік влаштував провокацію під час візиту Олени Зеленської
Олена Зеленська в Люблянському університеті Словенії
Фото: Олена Зеленська/Telegram

Інцидент стався, коли перша леді відвідувала Національну та університетську бібліотеку в Любляні

Учора, 19 листопада, перша леді України Олена Зеленська прибула до Словенії. Під час її візиту до Любляни невідомий чоловік влаштував провокацію, його затримали правоохоронці. Про це повідомляє 24ur.com.

У словенській столиці в Олени Зеленської була запланована низка зустрічей із освітянами. Також вона відвідала українську школу й узяла участь у підписанні меморандумів про медичне партнерство між лікарнями України та Словенії.

Відомо, що у Словенію Зеленську запросив чоловік президентки країни Алеш Мусар. Перша леді України відвідала Національну та університетську бібліотеку в Любляні, куди передала книги українських авторів. Саме там і сталася провокація – чоловік вигукнув англійською: «Війна повинна закінчитися. Росія переможе».

«На місці події поліціянти встановили особу чоловіка. Інцидент нікому не загрожував. Поліція була поінформована про протест і вжила певних оперативних заходів у зв'язку з цим», – заявило управління місцевої поліції.

Інцидент прокоментував також прем'єр країни Роберт Голоб. Він наголосив, що така поведінка неприйнятна в сучасному суспільстві. 

Нагадаємо, днями дружина президента Олена Зеленська відвідала «Містечко Хансена» у Київській області, де проживають внутрішньо переміщені особи, які втратили свої домівки через збройну агресію Росії.

До слова, нещодавно президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з американським актором, продюсером і посланцем миру ООН Майклом Дугласом і його сином Діланом.

Раніше перша леді України дала інтерв’ю британській газеті The Telegraph, у якому розповіла, як переживає війну, як та вплинула на її сімейне життя, і де перша леді черпає натхнення.

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Теги: Словенія Олена Зеленська провокація

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