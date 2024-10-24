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Над резиденцією очільника Південної Кореї вибухнула куля із КНДР. У цей час він зустрічався із Дудою

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Над резиденцією очільника Південної Кореї вибухнула куля із КНДР. У цей час він зустрічався із Дудою
Пропагандистська листівка з критикою президента Юн Сук Йоля біля президентського комплексу в центрі Сеула, 24 жовтня 2024 року
фото: Yonhap

Це перший випадок, коли Північна Корея наповнила повітряну кулю листівками

Куля зі сміттям і пропагандистськими листівкам, випущена із КНДР, вибухнула над резиденцією президента Південної Кореї у Сеулі. Про це повідомляє агенція Yonhap.

Це перший випадок, коли Північна Корея наповнила повітряну кулю листівками, оскільки раніше КНДР надсилала кулі зі сміттям. У листівках КНДР поширила критику лідера Південної Кореї та його дружини. Служба безпеки повідомила, що сміття і листівки зібрали, небезпечних предметів не виявили.

У цей день відбувався візит до Сеула президента Польщі Анджея Дуди.

Лідери обох держав засудили Північну Корею за розробку ядерної та провокації, а також за незаконну військову співпрацю з Росією. 

«Ми погодилися, що розміщення північнокорейських військ у Росії, яке порушує Статут ООН та резолюцію Ради Безпеки, є провокацією», – заявив Юн Сок Йоль на спільній конференції з Анджеєм Дудою, повідомило RMF24.

Нагадаємо, на початку жовтня Північна Корея запустила близько 320 повітряних куль зі сміттям у бік Південної Кореї, повідомили військові Південної Кореї. Останній запуск став 24-м у своєму роді з тих пір, як Пхеньян розпочав кампанію з повітряних куль наприкінці травня. Востаннє він запустив понад 150 сміттєвих куль у напрямку півдня в середу.

До слова, Південна Корея попередила сусідню КНДР про можливі військові дії в тому випадку, якщо Пхеньян продовжить запускати через кордон сміття, йдеться в заяві Об'єднаного комітету начальників штабів Республіки Корея. При цьому в південнокорейському відомстві не уточнювали, які саме заходи розглядаються. 

Журналісти нагадали, що повітряні кулі стали неприємністю для Сеула та його околиць. Північнокорейські військові наповнюють їх макулатурою, недопалками та фрагментами взуття.

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Теги: Південна Корея сміття статут Анджей Дуда Північна Корея провокація

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