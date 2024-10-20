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Північнокорейські війська в Україні: США та Словенія скликають Радбез ООН

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Північнокорейські війська в Україні: США та Словенія скликають Радбез ООН
Засідання Радбезу ООН
фото з відкритих джерел

Скликано засідання Ради безпеки ООН

У понеділок відбудеться засідання Ради Безпеки ООН, присвячене обговоренню безпекової ситуації в Україні, зокрема, питанням військової підтримки Росії з боку Північної Кореї, Ірану та Китаю. Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку, засідання організовано за ініціативою Сполучених Штатів та Словенії, які попередньо консультувалися з українським представництвом. 

Від імені секретаріату ООН виступить помічник Генерального секретаря, відповідальний за справи Європи, Центральної Азії та Північної й Південної Америки, Мирослав Єнча.

Члени Ради Безпеки також планують обговорити План перемоги Володимира Зеленського. Засідання розпочнеться о 15:00 за східним часом США (22:00 за київським часом).

Водночас у секретаріаті Радбезу повідомили, що 25 жовтня Росія має намір з пропагандистською метою організувати неформальну зустріч за формулою Аррії для обговорення «злочинів ЗСУ проти цивільного населення» в Курській області.

Крім того, російська делегація зажадала проведення 31 жовтня чергового засідання Радбезу ООН для «засудження» військової допомоги Україні.

Раніше стало відомо, що США стурбовані повідомленнями про можливу участь тисяч північнокорейських військових на боці Росії, але на цей момент не мають незалежного підтвердження цих даних.

До слова, Південна Корея вважає відправлення військ КНДР на війну в Україну серйозною загрозою безпеці міжнародного співтовариства. 

Також начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The War Zone повідомив, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. 

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Теги: росія Південна Корея Радбез ООН Словенія населення Кирило Буданов

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