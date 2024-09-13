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Подружжя Зеленських зустрілося з актором Майклом Дугласом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Подружжя Зеленських зустрілося з актором Майклом Дугласом
Під час зустрічі Зеленські та Дугласи обговорили ситуацію в країні, співпрацю з партнерами та підтримку України
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Майкл і Ділан Дугласи були спеціальними гостями панелі «Безпека дітей у родині»

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з американським актором, продюсером і посланцем миру ООН Майклом Дугласом і його сином Діланом. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Під час зустрічі обговорили ситуацію в країні, співпрацю з партнерами, зокрема зі США, та підтримку України. Окрему увагу приділили результатам четвертого Саміту перших леді та джентльменів, де Майкл і Ділан Дугласи були спеціальними гостями панелі «Безпека дітей у родині». Олена Зеленська розповіла про підготовку до цьогорічного заходу та здобутки попередніх трьох самітів.

Майкл Дуглас висловив захоплення Україною та українським народом
Майкл Дуглас висловив захоплення Україною та українським народом
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Майкл Дуглас висловив захоплення Україною та українським народом, який демонструє стійкість із самого початку повномасштабного російського вторгнення. «Ви – джерело натхнення та чудове нагадування нашій країні про те, що означає демократія, про те, як кожен має бути відповідальним. Демократія – це велика робота для громадян», – сказав актор.

Ділан Дуглас додав, що їхня родина вболіває за Україну, і саме тому вони зараз тут.

Володимир Зеленський та Майкл Дуглас
Володимир Зеленський та Майкл Дуглас
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Володимир Зеленський подякував акторові та його сину за підтримку й готовність долучитися до поширення інформації про нашу державу.

Нагадаємо, у четвер, 12 вересня, в Києві відбувся масштабний Саміт перших леді та джентльменів, організований Оленою Зеленською. Цьогорічний захід зосередився на глобальних викликах, з якими стикаються діти в сучасному світі.

Раніше повідомлялося, що відомий голлівудський актор та номінант Оскара Майкл Дуглас приїхав в Україну. Актор вже встиг відвідати низку пам'яток культури. Дуглас, який з перших днів повномасштабного російського вторгнення підтримує Україну, приїхав до Києва.

Під час прогулянки актор відвідав Михайлівський Золотоверхий монастир, Михайлівську площу та парк «Володимирська гірка», де оглянув мальовничі краєвиди Дніпра, після чого завітав до величної Андріївської церкви. Почесний гість був вражений красою архітектури нашого улюбленого міста, а також активно цікавився історичними подіями, які відбувалися у Києві.

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Теги: Володимир Зеленський актор президент Олена Зеленська перша леді Майкл Дуглас

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