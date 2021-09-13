У США єпископом церкви вперше став трансгендер
Євангелічно-лютеранська церква вперше призначила єпископом трансгендера
У США Євангелічно-лютеранська церква вперше призначила трансгендера єпископом. Про призначення стало відомо ще в травні, але зараз Меган Рорер вступив на посаду, повідомляє Sky News.
Рорер обрали на шестирічний термін.
Преподобний буде курирувати близько 200 чернечих спільнот в Каліфорнії і Неваді. Відносно себе священнослужитель просить вживати займенник «вони».
Єпископ Рорер, який одружений і має двох дітей, став одним з семи пасторів, прийнятих євангелічно-лютеранською церквою в 2010 році після того, як вона дозволила свячення священнослужителів, які перебувають в одностатевих стосунках.
Bishop @mmrohrer, 5th Bishop of the Sierra Pacific Synod of the @ELCA. #spsbishop #spselca #transbishop #elca— Sierra Pacific Synod (@spselca) September 12, 2021
: Gareth Gooch & Bill Wilson pic.twitter.com/kmhCmWJcYB
Раніше Рорер служив пастором лютеранської церкви в Сан-Франциско, а також допомагав міським бездомним і ЛГБТ-спільнотам. Серед іншого він курирував програму по забезпеченню продуктами харчування ВІЛ-позитивних людей.
Євангелічно-лютеранська церква – одна з найбільших християнських конфесій в США, що налічує близько 3,3 мільйона прихожан.
До слова, вперше в історії Олімпійських ігор участь у змаганнях взяла важкоатлетка-трансгендер. Таке рішення прийняв МОК стосовно спортсменки з Нової Зеландії Лорел Хаббард.