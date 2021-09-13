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    У США єпископом церкви вперше став трансгендер

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    Раніше Рорер служив пастором лютеранської церкви в Сан-Франциско - У США єпископом церкви вперше став трансгендер
    Раніше Рорер служив пастором лютеранської церкви в Сан-Франциско
    Фото: АР

    Євангелічно-лютеранська церква вперше призначила єпископом трансгендера

    У США Євангелічно-лютеранська церква вперше призначила трансгендера єпископом. Про призначення стало відомо ще в травні, але зараз Меган Рорер вступив на посаду, повідомляє Sky News.

    Рорер обрали на шестирічний термін.

    Преподобний буде курирувати близько 200 чернечих спільнот в Каліфорнії і Неваді. Відносно себе священнослужитель просить вживати займенник «вони».

    Єпископ Рорер, який одружений і має двох дітей, став одним з семи пасторів, прийнятих євангелічно-лютеранською церквою в 2010 році після того, як вона дозволила свячення священнослужителів, які перебувають в одностатевих стосунках.

    Раніше Рорер служив пастором лютеранської церкви в Сан-Франциско, а також допомагав міським бездомним і ЛГБТ-спільнотам. Серед іншого він курирував програму по забезпеченню продуктами харчування ВІЛ-позитивних людей.

    Євангелічно-лютеранська церква – одна з найбільших християнських конфесій в США, що налічує близько 3,3 мільйона прихожан.

    До слова, вперше в історії Олімпійських ігор участь у змаганнях взяла важкоатлетка-трансгендер. Таке рішення прийняв МОК стосовно спортсменки з Нової Зеландії Лорел Хаббард.

    Теги: церква США трансгендер
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    У США єпископом церкви вперше став трансгендер