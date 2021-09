У США єпископом церкви вперше став трансгендер

У США Євангелічно-лютеранська церква вперше призначила трансгендера єпископом. Про призначення стало відомо ще в травні, але зараз Меган Рорер вступив на посаду, повідомляє Sky News.

Рорер обрали на шестирічний термін.

Преподобний буде курирувати близько 200 чернечих спільнот в Каліфорнії і Неваді. Відносно себе священнослужитель просить вживати займенник «вони».

Єпископ Рорер, який одружений і має двох дітей, став одним з семи пасторів, прийнятих євангелічно-лютеранською церквою в 2010 році після того, як вона дозволила свячення священнослужителів, які перебувають в одностатевих стосунках.

