У США єпископом церкви вперше став трансгендер

Євангелічно-лютеранська церква вперше призначила єпископом трансгендера

У США Євангелічно-лютеранська церква вперше призначила трансгендера єпископом. Про призначення стало відомо ще в травні, але зараз Меган Рорер вступив на посаду, повідомляє Sky News.

Рорер обрали на шестирічний термін.

Преподобний буде курирувати близько 200 чернечих спільнот в Каліфорнії і Неваді. Відносно себе священнослужитель просить вживати займенник «вони».

Єпископ Рорер, який одружений і має двох дітей, став одним з семи пасторів, прийнятих євангелічно-лютеранською церквою в 2010 році після того, як вона дозволила свячення священнослужителів, які перебувають в одностатевих стосунках.

Раніше Рорер служив пастором лютеранської церкви в Сан-Франциско, а також допомагав міським бездомним і ЛГБТ-спільнотам. Серед іншого він курирував програму по забезпеченню продуктами харчування ВІЛ-позитивних людей.

Євангелічно-лютеранська церква – одна з найбільших християнських конфесій в США, що налічує близько 3,3 мільйона прихожан.

До слова, вперше в історії Олімпійських ігор участь у змаганнях взяла важкоатлетка-трансгендер. Таке рішення прийняв МОК стосовно спортсменки з Нової Зеландії Лорел Хаббард.