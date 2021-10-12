У Києві поліція затримала чоловіка, який продавав підроблені Covid-сертифікати

Молодик знаходив клієнтів через соціальні мережі та пропонував придбати міжнародний Covid-сертифікат за €250

Працівники управління міграційної поліції спільно зі слідчими Дарницького управління поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури викрили незаконну діяльність групи осіб, яка виготовляла та продавала підроблені Covid-сертифікати. Це – троє місцевих мешканців, 1946, 1976 та 1998 років народження, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Під час продажу сертифіката вакцинації поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України організатора, ним виявився раніше не судимий 23-річний киянин.

«Ми з`ясували, що він знаходив клієнтів через соціальні мережі та пропонував придбати міжнародний Covid-сертифікат без проходження процедури вакцинації. Цю «послугу» він оцінював у €250. Йому допомагали сімейна лікарка та медсестра столичної лікарні, які вносили недостовірну інформацію в базу даних електронної системи охорони здоров’я та видавали Covid-сертифікати. У такий спосіб цей документ відображався у мобільному застосунку, що давало можливість виїзду за кордон», – розповів начальник міграційної поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Денис Дем’янюк.

У результаті обшуків за місцем роботи співробітниць медичного закладу та автомобіля затриманого правоохоронці вилучили речові докази. Це – чернетки, гроші, телефон, печатки, бланки сертифікатів та інша документація, що підтверджує протиправну діяльність спільників.

Розпочато кримінальні провадження за частиною третьою статті 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та частиною другою статті 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку).

За процесуального керівництва окружної прокуратури правоохоронці повідомили організатору про підозру у скоєнні злочинів, а суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі. Щодо діяльності медичних працівників, то нині вирішується питання про притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Як повідомлялося, Жовківський районний суд Львівської області виніс перші в Україні вироки за підробку сертифікатів про вакцинацію від Covid-19. Мешканець Івано-Франківщини та жителька Хмельницького отримали штрафи за те, що підробили документи і використали їх під час спроби перетнути кордон з Польщею.

Нещодавно СБУ заблокувала «бізнес» з продажу фальшивих covid-сертифікатів.

Нещодавно на Черкащині викрили сімейну лікарку, яка підробляла Covid-сертифікати.

Читайте також:



