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Більшість людей не можуть створити родину своєї мрії: висновки ООН

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Більшість людей не можуть створити родину своєї мрії: висновки ООН
Багато людей хочуть мати дітей, але не мають змоги стати батьками
фото з відкритих джерел

ООН фіксує негативні тенденції у світі щодо створення родин

Небажані вагітності та невиконане бажання мати дітей поширені у всьому світі, а багато людей не мають вільного вибору у питаннях планування сім'ї. Такі висновки містяться у щорічній доповіді Фонду ООН у галузі народонаселення (United Nations Population Fund (UNFPA).  Про це пише «Главком» із посиланням на dw.com.

Кожна п'ята людина не може мати стільки дітей, скільки хоче

«Коли політики та експерти б'ють на сполох з приводу народжуваності, вони часто виходять з того, що якщо люди народжують дітей, то це тому, що вони можуть і хочуть, а якщо не народжують, то тому, що не можуть або не хочуть», – пишуть аналітики. 

Однак приблизно п'ята частина з 14 тисяч респондентів UNFPA у всьому світі заявила, що у них буде менше або більше дітей, ніж їм хотілося б.

Багато людей хочуть мати дітей, але не мають змоги стати батьками. Так, більшість опитаних розповіли, що хочуть мати двох або більше дітей, але бояться, що не зможуть реалізувати цю мрію насамперед через фінансові проблеми: великі витрати на житло та догляд за дітьми, а також відсутність гарантій зайнятості.

У доповіді UNFPA йдеться про те, що цю проблему можна було б вирішити, залучаючи більше жінок до оплачуваної праці, а зниження народжуваності та уповільнення економічного зростання пов'язані з гендерною нерівністю. 

«Відсутність гендерної рівності та сприятливих для родини умов на робочому місці – одна з основних причин, через яку жінки не виходять на роботу. Це також є причиною того, що люди народжують менше дітей, ніж хотіли б, оскільки жінки несуть велике навантаження по догляду за дітьми та ведення домашнього господарства, що, як відомо, сприяє зниженню народжуваності», – йдеться у документі.

Водночас багато хто, навпаки, не може запобігти небажаній вагітності і народжує більше, ніж хотів би. Кожен третій респондент розповів, що він чи його партнер стикалися із небажаною вагітністю. Майже на кожного п'ятого чинили тиск, щоб народити дитину проти її волі. 

Більшість заходів підвищення народжуваності не працюють

Дослідники приходять до висновку, що більшість заходів, які вживають політики для підвищення рівня народжуваності, або не допомагають, або взагалі призводять до зворотного результату. 

«Історія показує, що спроби регулювати народжуваність можуть призводити і призводять до примусу і порушень прав людини, а люди часто докладають зусиль до того, щоб відновити свою репродуктивну автономію», – йдеться в доповіді.

Щоб підвищити народжуваність, вважають у UNFPA, необхідно надати людям репродуктивну свободу, покращити доступ до послуг у галузі репродуктивного здоров'я та підтримати жінок у їхніх кар'єрних починаннях. Крім того, вони рекомендують розширити підтримку сім'ї, «включаючи послуги з народжуваності та усиновлення» для представників ЛГБТ-спільноти, самотніх людей та жінок, яких раніше вважали «занадто старими» для материнства. 

«І, нарешті, людям потрібна надія. Їм потрібна надія на своє майбутнє та на майбутнє дітей, яких вони хочуть мати. Для цього політики мають прислухатися до потреб людей», – підсумовують аналітики.

Нагадаємо, Організація Обʼєднаних Націй також заявила, що низькі показники народжуваності у світі не пов’язані з тим, що молодь масово відмовляється від батьківства, як вважалося. 

До слова, у 2024 році в Україні було зафіксовано 495,09 тис. смертей. Це у 2,8 раза більше за кількість народжень – 176,78 тис. Про це йдеться у звіті Міністерства юстиції.

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Теги: дитина ООН молодь послуги

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