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Вбивство сім'ї у Бельгії: консули України відвідали підозрюваного хлопця

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Вбивство сім'ї у Бельгії: консули України відвідали підозрюваного хлопця
Після завершення судово-медичної експертизи Україна посприяє у репатріації тіл загиблих
Посольство України в Бельгії, фото: скриншот Google Maps

«Посольство перебуває на зв’язку з родичами загиблих і затриманого, а також із поліцією та іншими органами Бельгії»

Консули посольства України в Бельгії відвідали 16-річного підлітка, якого підозрюють у вбивстві своєї сім'ї. Як передає «Главком», про це подвіомляє «РБК-Україна» з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Наразі підліток перебуває в одному з закритих центрів тимчасового утримання неповнолітніх правопорушників. Його стан здоров'я задовільний, а необхідні умови перебування – забезпечені. Слідчі, своєю чергою, встановлюють обставини справ й можливі мотиви вчиненого.

«Посольство перебуває на зв’язку з родичами загиблих і затриманого, а також із поліцією, прокуратурою, керівництвом пенітенціарної установи та іншими органами Бельгії», – додало МЗС. Після завершення судово-медичної експертизи Україна посприяє у репатріації тіл загиблих.

Нагадаємо, у Бельгії пожежна служба отримала виклик про пожежу, що сталася в одній з квартир у будинку місцевого священника. Ця будівля належить місцевому церковному старості, але була орендована муніципалітетом для розміщення біженців з України.

Тіло вбитої жінки знайшли на місці пожежі, її дочка невдовзі померла у реанімації. Обидві жертви загинули від ножових поранень. За висновком експерта з пожежної безпеки, приміщення зайнялося в результаті підпалу.

Згодом у Бельгії прокуратура поширила інформацію про перші результати розслідування вбивства у місті Хаасроде двох українок – 46-річної жінки та її шестирічної доньки. У вбивстві й підпалі приміщення зізнався 16-річний син жертви. Він, стверджує, що причиною стали побутові конфлікти.

Проте правоохоронці не вважають це правдивим поясненням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на De Morgen. Під час допиту підліток зазначив, що вбивство було спричинене нібито «банальною» суперечкою, через кишенькові гроші або навчання. Водночас прокуратура має сумніви щодо цієї версії.

Теги: вбивство Бельгія українці

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