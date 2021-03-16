У США очікується найбільше за 28 років підвищення податків

Байден пообіцяв вжити негайних заходів для зупинення пандемії й подолання економічних наслідків, які вона спричинила

Джо Байден пообіцяв вжити негайних заходів для зупинення пандемії й подолання економічних наслідків, які вона спричинила

Податковий план Байдена може залучити $2,1 трлн

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден планує значно підвищити федеральні податки вперше з 1993 року.

Ці заходи мають допомогти оплатити довгострокову економічну програму підтримки в період пандемії коронавірусу, повідомляє Bloomberg.

Очікується, що Білий дім запропонує підвищення податків найближчим часом. Ініціатива буде більш масштабною порівняно з пакетом економічної допомоги у розмірі $1,9 трлн.

Серед обговорюваних пропозицій зокрема:

підвищення ставки корпоративного податку з 21% до 28%

скасування податкових пільг для так званих наскрізних підприємств, таких як компанії з обмеженою відповідальністю або товариства

підвищення ставки прибуткового податку для фізичних осіб, які заробляють більше $400 тис.

розширення досяжності податку на спадщину

більш висока ставка податку на приріст капіталу для фізичних осіб, які заробляють не менше $1 млн на рік.

За прогнозами економістів, податковий план Байдена може залучити $2,1 трлн.

Для адміністрації Байдена заплановані зміни – це можливість не тільки профінансувати ключові ініціативи, такі як інфраструктура, клімат і розширена допомогу біднішим американцям, але і усунути те, що, на думку демократів, є несправедливістю в самій податковій системі США.

Нагадаємо, Байден 11 березня підписав пакет допомоги американській економіці обсягом у $1,9 трлн.

Пакет допомоги в розмірі $1,9 трлн піде на нарощування національної програми вакцинації, безпечне відкриття шкіл, підтримку малого бізнесу, щотижневу федеральну надбавку з безробіття у $400 і допомогу на дитину до $3,6 тис.

Крім того, в плані порятунку економіки Байдена передбачено, що сім'ї з двома дітьми і річним доходом у районі $100 тис. зможуть отримати чек на суму в районі $5,6 тис. Також американці отримають одноразову виплату в розмірі $1400.