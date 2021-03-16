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    У США очікується найбільше за 28 років підвищення податків

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    Джо&nbsp;Байден пообіцяв вжити негайних заходів для зупинення пандемії й подолання економічних наслідків, які вона спричинила - У США очікується найбільше за 28 років підвищення податків
    Джо Байден пообіцяв вжити негайних заходів для зупинення пандемії й подолання економічних наслідків, які вона спричинила
    Фото: The White House

    Податковий план Байдена може залучити $2,1 трлн

    Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден планує значно підвищити федеральні податки вперше з 1993 року.

    Ці заходи мають допомогти оплатити довгострокову економічну програму підтримки в період пандемії коронавірусу, повідомляє Bloomberg.

    Очікується, що Білий дім запропонує підвищення податків найближчим часом. Ініціатива буде більш масштабною порівняно з пакетом економічної допомоги у розмірі $1,9 трлн.

    Серед обговорюваних пропозицій зокрема:

    • підвищення ставки корпоративного податку з 21% до 28%
    • скасування податкових пільг для так званих наскрізних підприємств, таких як компанії з обмеженою відповідальністю або товариства
    • підвищення ставки прибуткового податку для фізичних осіб, які заробляють більше $400 тис.
    • розширення досяжності податку на спадщину
    • більш висока ставка податку на приріст капіталу для фізичних осіб, які заробляють не менше $1 млн на рік.

    За прогнозами економістів, податковий план Байдена може залучити $2,1 трлн.

    Для адміністрації Байдена заплановані зміни – це можливість не тільки профінансувати ключові ініціативи, такі як інфраструктура, клімат і розширена допомогу біднішим американцям, але і усунути те, що, на думку демократів, є несправедливістю в самій податковій системі США.

    Нагадаємо, Байден 11 березня підписав пакет допомоги американській економіці обсягом у $1,9 трлн.

    Пакет допомоги в розмірі $1,9 трлн піде на нарощування національної програми вакцинації, безпечне відкриття шкіл, підтримку малого бізнесу, щотижневу федеральну надбавку з безробіття у $400 і допомогу на дитину до $3,6 тис.

    Крім того, в плані порятунку економіки Байдена передбачено, що сім'ї з двома дітьми і річним доходом у районі $100 тис. зможуть отримати чек на суму в районі $5,6 тис. Також американці отримають одноразову виплату в розмірі $1400.

    Теги: США Джозеф Байден податки епідемія коронавірус
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