У США очікується найбільше за 28 років підвищення податків
Податковий план Байдена може залучити $2,1 трлн
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден планує значно підвищити федеральні податки вперше з 1993 року.
Ці заходи мають допомогти оплатити довгострокову економічну програму підтримки в період пандемії коронавірусу, повідомляє Bloomberg.
Очікується, що Білий дім запропонує підвищення податків найближчим часом. Ініціатива буде більш масштабною порівняно з пакетом економічної допомоги у розмірі $1,9 трлн.
Серед обговорюваних пропозицій зокрема:
- підвищення ставки корпоративного податку з 21% до 28%
- скасування податкових пільг для так званих наскрізних підприємств, таких як компанії з обмеженою відповідальністю або товариства
- підвищення ставки прибуткового податку для фізичних осіб, які заробляють більше $400 тис.
- розширення досяжності податку на спадщину
- більш висока ставка податку на приріст капіталу для фізичних осіб, які заробляють не менше $1 млн на рік.
За прогнозами економістів, податковий план Байдена може залучити $2,1 трлн.
Для адміністрації Байдена заплановані зміни – це можливість не тільки профінансувати ключові ініціативи, такі як інфраструктура, клімат і розширена допомогу біднішим американцям, але і усунути те, що, на думку демократів, є несправедливістю в самій податковій системі США.
Нагадаємо, Байден 11 березня підписав пакет допомоги американській економіці обсягом у $1,9 трлн.
Пакет допомоги в розмірі $1,9 трлн піде на нарощування національної програми вакцинації, безпечне відкриття шкіл, підтримку малого бізнесу, щотижневу федеральну надбавку з безробіття у $400 і допомогу на дитину до $3,6 тис.
Крім того, в плані порятунку економіки Байдена передбачено, що сім'ї з двома дітьми і річним доходом у районі $100 тис. зможуть отримати чек на суму в районі $5,6 тис. Також американці отримають одноразову виплату в розмірі $1400.