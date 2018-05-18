У США перекинувся шкільний автобус, є загиблий

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Фото: NBCNewYork Аварія шкільного автобуса в США

За попередніми даними, шкільний автобус, в салоні якого знаходилися діти, зіткнувся з самоскидом

У США в штаті Нью-Джерсі на сході країни в аварію потрапив шкільний автобус. Жертвою ДТП стала одна людина.

Про це повідомляє СNN.

За попередніми даними, шкільний автобус, в салоні якого знаходилися діти, зіткнувся з самоскидом в окрузі Морріс. Відомо про постраждалих, проте їх точна кількість не наводиться.

На місце ДТП прибули медики, рух транспорту в районі події перекрито. Постраждалих приймає медичний центр міста Морріс, зазначає телеканал.

Нагадаємо, 17 травня у Чернівецькій області внаслідок ДТП перекинувся автобус, травмувалися шестеро пасажирів.