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    У США перекинувся шкільний автобус, є загиблий

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    <p>Аварія шкільного автобуса в США</p>
    Фото: NBCNewYork

    Аварія шкільного автобуса в США

    За попередніми даними, шкільний автобус, в салоні якого знаходилися діти, зіткнувся з самоскидом

    У США в штаті Нью-Джерсі на сході країни в аварію потрапив шкільний автобус. Жертвою ДТП стала одна людина.

    Про це повідомляє СNN.

    За попередніми даними, шкільний автобус, в салоні якого знаходилися діти, зіткнувся з самоскидом в окрузі Морріс. Відомо про постраждалих, проте їх точна кількість не наводиться.

    На місце ДТП прибули медики, рух транспорту в районі події перекрито. Постраждалих приймає медичний центр міста Морріс, зазначає телеканал.

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    Нагадаємо, 17 травня у Чернівецькій області внаслідок ДТП перекинувся автобус, травмувалися шестеро пасажирів.

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