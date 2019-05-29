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    У світі

    У США продовжують вирувати смертельні торнадо

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    Наслідки торнадо у США - У США продовжують вирувати смертельні торнадо
    Наслідки торнадо у США
    Фото: СNN

    Щонайменше 35 людей отримали поранення внаслідок останніх проявів стихії

    Менше ніж через тиждень після того, як руйнівні торнадо пройшлися через столицю Міссурі та зрівняли із землею будівлі в Оклахомі, тепер смертельна стихія загрожує західній частині штату Огайо.

    Про це йдеться в повідомленні американського телеканалу CNN.

    «Західне Огайо розчищають у вівторок після потужних штормів і торнадо, які спустошили на своєму шляху все за одну ніч й позбавили життя принаймні одну людину, а також спричинили поранення десятків інших», - зазначається в повідомленні.

    Як уточнюється, вітер зірвав з землі автомобіль, який врізався в будинок, внаслідок чого загинув 81-річний чоловік.

    Крім того, ще два торнадо пройшлися околицями міста Дейтон, спричинивши руйнування будівель та інфраструктури.

    Щонайменше 35 людей отримали поранення внаслідок останніх проявів стихії. Всі вони отримують лікування в чотирьох шпиталях, розташованих поруч.

    Нагадаємо, у штаті Оклахома в результаті торнадо, який пронісся у місті Ель-Ріно, загинули дві людини, ще 29 постраждали.

    Минулого тижня центральною частиною США прокотилися близько півсотні смерчів.

    Джерело: Укрінформ

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