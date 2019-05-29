У США продовжують вирувати смертельні торнадо



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наслідки торнадо у США Фото: СNN

Щонайменше 35 людей отримали поранення внаслідок останніх проявів стихії

Менше ніж через тиждень після того, як руйнівні торнадо пройшлися через столицю Міссурі та зрівняли із землею будівлі в Оклахомі, тепер смертельна стихія загрожує західній частині штату Огайо.

Про це йдеться в повідомленні американського телеканалу CNN.

«Західне Огайо розчищають у вівторок після потужних штормів і торнадо, які спустошили на своєму шляху все за одну ніч й позбавили життя принаймні одну людину, а також спричинили поранення десятків інших», - зазначається в повідомленні.

Як уточнюється, вітер зірвав з землі автомобіль, який врізався в будинок, внаслідок чого загинув 81-річний чоловік.

Крім того, ще два торнадо пройшлися околицями міста Дейтон, спричинивши руйнування будівель та інфраструктури.

Щонайменше 35 людей отримали поранення внаслідок останніх проявів стихії. Всі вони отримують лікування в чотирьох шпиталях, розташованих поруч.

Нагадаємо, у штаті Оклахома в результаті торнадо, який пронісся у місті Ель-Ріно, загинули дві людини, ще 29 постраждали.

Минулого тижня центральною частиною США прокотилися близько півсотні смерчів.

Джерело: Укрінформ