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    У світі

    У США розбився легкомоторний літак, є загиблі

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    У США розбився легкомоторний літак, є загиблі
    Фото: reviewjournal.com

    Літак злетів із злітно-посадочної смуги, але незабаром розвернувся і впав під час спроби приземлитися

    Двоє людей загинули і ще троє постраждали в авіакатастрофі в американському місті Хендерсон (штат Невада).

    Про це у неділю повідомляє ABC з посиланням на місцеву владу.

    Зазначається, що причиною інциденту стала технічна несправність одномоторного літака Beechcraft Sierra. Він злетів із злітно-посадочної смуги, але незабаром розвернувся і впав під час спроби приземлитися на південь від аеропорту.

    Постраждалі були госпіталізовані. Один з них перебуває у важкому стані. Зараз з'ясовуються всі деталі події.

    До слова, нещодавно у Росії літак здійснив екстрену посадку через проблеми з шасі.

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