У США розбився легкомоторний літак, є загиблі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: reviewjournal.com

Літак злетів із злітно-посадочної смуги, але незабаром розвернувся і впав під час спроби приземлитися

Двоє людей загинули і ще троє постраждали в авіакатастрофі в американському місті Хендерсон (штат Невада).

Про це у неділю повідомляє ABC з посиланням на місцеву владу.

Зазначається, що причиною інциденту стала технічна несправність одномоторного літака Beechcraft Sierra. Він злетів із злітно-посадочної смуги, але незабаром розвернувся і впав під час спроби приземлитися на південь від аеропорту.

Постраждалі були госпіталізовані. Один з них перебуває у важкому стані. Зараз з'ясовуються всі деталі події.

До слова, нещодавно у Росії літак здійснив екстрену посадку через проблеми з шасі.