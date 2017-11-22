У США розробили ДНК-тест, який здатен перевірити новонародженого на 193 хвороби

Наразі новонароджені в США скануються на 34 генетичних захворювання

Американська компанія Sema4 розробила ДНК-тест, який перевіряє новонародженого на 193 генетичні захворювання. Це дасть можливість впоратися з багатьма вродженими хворобами на ранніх стадіях. Про це пише New Atlas. Наразі новонароджені в США скануються на 34 генетичних захворювання. Новий тест Sema4 Natalis дозволить виявити 193 хвороби. Для



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Наразі новонароджені в США скануються на 34 генетичних захворювання

Американська компанія Sema4 розробила ДНК-тест, який перевіряє новонародженого на 193 генетичні захворювання. Це дасть можливість впоратися з багатьма вродженими хворобами на ранніх стадіях. Про це пише New Atlas.

Наразі новонароджені в США скануються на 34 генетичних захворювання. Новий тест Sema4 Natalis дозволить виявити 193 хвороби.

Для цього необхідно взяти зразок ДНК у немовляти за допомогою мазка з внутрішньої поверхні щоки і відправити його поштою в Sema4.

«Зазвичай сім'ї виявляють вроджені захворювання зненацька, і лікувати їх стає пізно, коли з'являються перші симптоми, - каже глава Sema4 Ерік Шадт. - Завдяки досягненням в медицині і науці, ми тепер можемо перевіряти дітей на більш широке коло генетичних захворювань. Іноді хід хвороби можна змінити шляхом простих вітамінів, якщо це робити на дуже ранній стадії».

Тест також дозволяє сканувати 10 генів на наявність побічних ефектів при прийомі 38 найбільш популярних ліків, що виписуються лікарями. Критики, втім, стверджують, що тести лише виявляють наявність схильності до хвороби, яка може і не розвинутися. Як наслідок, це веде до непотрібних тестів, купівлі ліків і підвищеній нервозності батьків, що може негативно позначитися на психіці дитини.

Тим часом, Sema4 пропонує безкоштовну консультацію генетика, яка входить в тест, вартістю $650. На думку компанії, це дозволить допомогти батькам рухатися у правильному напрямку.

Незважаючи на те, що ДНК-тестування новонароджених бурхливо розвивається, воно усе ще має офіційно проходити через лікарів, щоб батьки не залишалися один на один з результатами. Кожне замовлення проходить ревізію з боку лікаря, щоб відповідати законодавству США.