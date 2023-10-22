Чоловік у військовій формі намагався пограбувати магазин у Харкові

Повідомлено про підозру 38-річному раніше судимому чоловіку

Харківʼянин, який в серпні цього року звільнився з місця позбавлення волі, вчинив новий злочин

Одягнений у військову форму харків'янин зі зброєю намагався пограбувати магазин. Патрульні швидко спіймали злочинця. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними слідства, 21 жовтня, 38-річний харківʼянин, який тільки в серпні цього року звільнився з місць позбавлення волі, вчинив новий злочин.

Близько опівдня він прийшов до магазину у Новобаварському районі Харкова. Чоловік заздалегідь одягнув військову форму, хоча він не є військовослужбовцем, та взяв із собою пістолет.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Прийшовши до магазину, харків'янин направив на продавчиню зброю та наказав віддати всі гроші у касі. Отримавши гроші, зловмисник побачив у жінки ювелірні прикраси та змусив її віддати коштовності.

Після цього чоловік втік з місця злочину, проте правоохоронці оперативно встановили його особу та затримали.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Харкові чоловіки у військовій формі погрожували зброєю правоохоронцям. Чоловіки вимагали припинити перевірки та огляди їхніх транспортних засобів.