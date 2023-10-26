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У США сталася масова стрілянина: є загиблі, десятки поранених

Діана Гасюк
glavcom.ua
У США сталася масова стрілянина: є загиблі, десятки поранених
Поліцейський департамент Льюїстона опублікував зображення транспортного засобу, пов’язаного зі стріляниною
фото: CNN

Джо Байден був проінформований про стрілянину

У ніч проти 26 жовтня невідомий влаштував масову стрілянину в місті Льюістон, штат Мен, США, унаслідок чого загинуло щонайменше 22 особи, поранено від 50 до 60 людей. Про це повідомляє NBC.

Місцева поліція повідомила про стрілянину близько 20:00 за місцевим часом. Наразі відомо про щонайменше три точки нападу – на Годдард-роуд, Моллісон-Вей і 500-му кварталі Лінкольн-стріт.

Повідомляється, що невідомий, озброєний рушницею досі на волі, поліція евакуювала мешканців деяких прилеглих будинків.

Наразі відомо про 22 загиблих та від 50 до 60 поранених, однак точна кількість жертв може збільшитись.

Підозрюваний у стрілянині
Підозрюваний у стрілянині
фото: Facebook/Androscoggin County Sheriff's Office

За словами високопоставленого чиновника Білого дому, президент Джо Байден був проінформований про стрілянину.

«Президент був проінформований про те, що наразі відомо про масову стрілянину в Льюїстоні, штат Мен, і продовжуватиме отримувати нову інформацію», – сказав чиновник.

Раніше повідомлялося, що  у Брюсселі призупинили футбольний матч Бельгія-Швеція після першого тайму за рахунку 1:1 з міркувань безпеки. Це сталося через стрілянину в понеділок ввечері. За попередніми даними бельгійської поліції, приблизно о 19:15 за місцевим часом у столиці Бельгії біля площі Сентелетт пролунали постріли. Невідомий влаштував стрілянину неподалік від стадіону в Брюсселі.

Теги: Швеція Бельгія чиновник президент поліція стрілянина

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