У Стамбулі пролунали вибухи (фото, відео)

Журналісти місцевих ЗМІ повідомили вже про трьох загиблих

У промисловій зоні Стамбула (Туреччина) у п'ятницю 29 квітня пролунали вибухи та розпочалася масштабна пожежа. Відеокадри з місця інциденту оприлюднив місцевий телеканал İhlas Haber Ajans.

Відомо, що вибух стався на лакофарбовому заводі у Тузлі. Вогонь поширився і п'ять сусідніх фабрик.

Станом на зараз іноді ще чути вибухи. Дим від пожеж видно у багатьох районах турецької столиці.

За даними місцевих журналістів, троє рятувальників загинули, а ще дев'ятеро людей – постраждали.

На відеокадрах видно потужний вогонь та стовпи чорного диму. Пориви вітру несуть ядучий дим у напрямку житлових кварталів.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що поблизу Херсона розгорілася велика пожежа.

Спочатку місцеві мешканці запанікували тому, що чорний дим у небі ідентифікували з вибухами від російських ракет.

Але згодом з'ясувалося, що спершу спалахнули очерети та плавні, а потім вогонь перекинувся на дачі та будинки.



