У Стамбулі пролунали вибухи (фото, відео)
Журналісти місцевих ЗМІ повідомили вже про трьох загиблих
У промисловій зоні Стамбула (Туреччина) у п'ятницю 29 квітня пролунали вибухи та розпочалася масштабна пожежа. Відеокадри з місця інциденту оприлюднив місцевий телеканал İhlas Haber Ajans.
Відомо, що вибух стався на лакофарбовому заводі у Тузлі. Вогонь поширився і п'ять сусідніх фабрик.
Станом на зараз іноді ще чути вибухи. Дим від пожеж видно у багатьох районах турецької столиці.
За даними місцевих журналістів, троє рятувальників загинули, а ще дев'ятеро людей – постраждали.
На відеокадрах видно потужний вогонь та стовпи чорного диму. Пориви вітру несуть ядучий дим у напрямку житлових кварталів.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що поблизу Херсона розгорілася велика пожежа.
Спочатку місцеві мешканці запанікували тому, що чорний дим у небі ідентифікували з вибухами від російських ракет.
Але згодом з'ясувалося, що спершу спалахнули очерети та плавні, а потім вогонь перекинувся на дачі та будинки.