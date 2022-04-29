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    У Стамбулі пролунали вибухи (фото, відео)

    У передмісті Стамбула сталася велика пожежа - У Стамбулі пролунали вибухи (фото, відео)
    У передмісті Стамбула сталася велика пожежа
    фото: Скріншот із відео

    Журналісти місцевих ЗМІ повідомили вже про трьох загиблих

    У промисловій зоні Стамбула (Туреччина) у п'ятницю 29 квітня пролунали вибухи та розпочалася масштабна пожежа. Відеокадри з місця інциденту оприлюднив місцевий телеканал İhlas Haber Ajans.

    Відомо, що вибух стався на лакофарбовому заводі у Тузлі. Вогонь поширився і п'ять сусідніх фабрик.

    Станом на зараз іноді ще чути вибухи. Дим від пожеж видно у багатьох районах турецької столиці.

    За даними місцевих журналістів, троє рятувальників загинули, а ще дев'ятеро людей – постраждали.

    На відеокадрах видно потужний вогонь та стовпи чорного диму. Пориви вітру несуть ядучий дим у напрямку житлових кварталів.

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    У Стамбулі пролунали вибухи (фото, відео)
    У Стамбулі пролунали вибухи (фото, відео)
    фото: Скріншот із відео

    Нагадаємо, напередодні стало відомо, що поблизу Херсона розгорілася велика пожежа.

    Спочатку місцеві мешканці запанікували тому, що чорний дим у небі ідентифікували з вибухами від російських ракет.

    Але згодом з'ясувалося, що спершу спалахнули очерети та плавні, а потім вогонь перекинувся на дачі та будинки.


    Теги: Туреччина пожежа вибух Стамбул
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    У Стамбулі пролунали вибухи (фото, відео)