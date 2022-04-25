Пожежа на нафтобазі. Брянська поліція знайшла «несподіваний слід»

Брянська поліція почала обшукувати білі автомобілі, наказавши жителям міста звертати увагу на автівки з українськими номерами

У Брянську розпочався пошук українських автомобілів, які можуть бути причетні до пожежі на нафтобазі

Поліція Брянська знайшла несподіваний «український слід» у пожежі на нафтобазі «Транснєфть Брянск Дружба». Про це пише група «Подслушано Брянск» у російські соцмережі «Вконтакте».

Регіональне управління МВС Росії оголосило у розшук мінівен Mercedes Vito білого кольору, який нібито має відношення до вибуху на нафтобазі.

Крім того, поліцейські наказали звертати особливу увагу на автомобілі з українськими (чи іншими іноземними) реєстраційними знаками.

Ця інформація, зазначив автор повідомлення у групі, уже надіслана в усі медичних та інші державні та комунальні установи Брянська., «У розробці машина з учорашнього дня!», – йдеться у повідомленні.

Також у місцевому Telegram-каналі з'явилася інформація про те, що поліція уже обшукує автомобілі, проводить затримання і, ймовірно, «виявляє приховані ДРГ».

Нагадаємо, у російському Брянську вночі загорілася нафтобаза. Тамтешні Telegram-канали оприлюднили численні відео з Брянська, на яких видно масштаби пожежі на нафтобазі «Дружба».

Крім нафтобази, за неофіційною інформацією, загорівся ракетний склад у військовій частині в іншому кінці Брянська. Очевидці нібито чули вибухи перед пожежею. У Брянську спрацювала сирена повітряної тривоги.

Кремлівські пропагандисти уже звинуватили у пожежі українську сторону.

Згодом МНС Росії визнало факт пожежі на нафтопроводі «Транснєфть Брянск Дружба». Про вибухи і пожежу на ракетному складі військової частини офіційні російські джерела поки що мовчать.

Попри роботу на пожежі МНСників із семи регіонів Росії, зокрема, і з Москви, станом на ранок 25 квітня нафтобаза продовжує горіти. Небо над Брянськом затягнув чорний дим.

Влада Брянська почала вивозити з території низки міських шкіл – зокрема, і тих, які розташовані далеко від місця пожежі – учнів та учителів.

Удень пожежа перекинулася із нафтобази на сусідні підприємства, зокрема, загорівся Брянський м’ясокомбінат.