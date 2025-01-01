У Стамбулі відбулася масштабна хода на підтримку Палестини

У марші, який почався після ранкової молитви в мечетях, взяли участь жителі різних провінцій Туреччини

Учасники маршу засудили атаки Ізраїлю, а світові передали послання підтримки Палестини

У Стамбулі в перший день нового року десятки тисяч громадян взяли участь у ході Галатським мостом через протоку Золотий Ріг, протестуючи проти дій Ізраїлю в Газі. Про це повідомляє TRT Haber.

Як зазначається, учасники маршу, організованого Платформою національної волі за участю близько 400 неурядових організацій, засудили атаки Ізраїлю, а світові передали послання підтримки Палестини.

У марші, який почався після ранкової молитви в мечетях, взяли участь жителі різних провінцій Туреччини. Вони тримали прапори Туреччини та Палестини, несли плакати і транспаранти з написами на підтримку палестинців, а також запалювали факели. Посередині мосту було розміщено банер турецькою та англійською мовами «Зупиніть геноцид в Газі».

🇹🇷 У турецькому Стамбулі сотні тисяч людей вийшли на марш підтримки палестинців



Учасники скандують гасла « Собор Святої Софії вчора, мечеть Омейядів сьогодні, Аль-Акса завтра ».



Поліція посилено патрулює місця біля мостів та мечетей.



📹TRT Haber pic.twitter.com/XwbuyNcHoy — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 1, 2025

Також на Галатському мосту відбувся мітинг, який закінчився спільною молитвою.

Нагадаємо, Палестина вперше отримала місце серед 193 держав-членів ООН на Генеральній Асамблеї в Нью-Йорку. Це сталося у вівторок, на відкритті 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, йдеться на сайті організації.

До цього часу Палестина мала лише статус спостерігача в Генеральній Асамблеї, що означало, що палестинський посол в ООН був відсунутий.

До слова, нова адміністрація Сполучених Штатів має припинити підтримку Ізраїлю, йдеться у заяві в Telegram-каналі палестинського угруповання ХАМАС. Ця вимога була зроблена на тлі повідомлень про перемогу республіканця Дональда Трампа на виборах. Новий американський президент, за словами представників руху, повинен розуміти, що «палестинці продовжать опір окупації».