У світі майже 63 млн людей захворіли на Covid-19

Найбільше випадків захворювання у Північній та Південній Америках

З них 1 млн 465 тис. 144 людини померли

Станом на 1 грудня у світі зафіксовано 62 млн 844 тис. 837 випадків захворювання на коронавірус Covid-19. Про це йдеться у статистиці ВООЗ.

Найбільше випадків захворювання у Північній та Південній Америках – 26 млн 663 тис. 603; далі Європа – 18 млн 843 тис. 510 зафіксованих випадків.

У Південно-Східній Азії вже захворіло 10 млн 830 тис. 495 людей. У Східному Середземномор’ї – 4 млн 113 тис. 399 випадків. В Африці – 1 млн 506 тис. 405 випадків.

Західна частина Тихого океану – 886 тис. 684 випадків.

Кількість випадків коронавірусу в США досягла 14 мільйонів (13 234 551), в Індії – наближається до 10 млн (9 462 809), а в Бразилії становить 6 314 740.

Нагадаємо, що у США скоротять тривалість карантину.

До слова, бельгійські вчені створили вакцину від Covid-19 на основі щеплення від жовтої лихоманки.

Крім того, Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19.

Дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.

До слова, стало відомо, хто в Україні отримає перші вакцини від коронавірусу.

Також очільник МОЗ Максим Степанов розповів про випробування української вакцини від Covid-19.

Як повідомлялося, 17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.