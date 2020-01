У Ірані набирають сили антиурядові протести через авіакатастрофу лайнера МАУ

Протестувальники вимагають відставки влади

У Ірані 12 січня поновилися антиурядові протести, які спалахнули після визнання Тегераном провини у збитті лайнера «Міжнародних авіаліній України».

Про це повідомляє AP.

Протестувальники вимагають відставки влади після того, як іранські військові визнали, що випадково збили літак компанії МАУ 8 січня. Сили безпеки Ірану у великій кількості несуть службу по всій столиці країни, очікуючи нових акцій протестів.

Іранці висловлюють гнів з приводу збиття військовими літака та оманливих пояснень з боку високопосадовців Ірану у перші дні після трагедії. Вони оплакують загиблих, серед яких була велика кількість молодих людей, які навчалися за кордоном.

Now Isfahan



Students and people chant: Our enemy is not USA, our enemy is the Islamic Republic. This is the real voice of the Iranian people.#IranProtests #IranProtests2020 pic.twitter.com/BWz2AdeZZe