  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Ірані набирають сили антиурядові протести через авіакатастрофу лайнера МАУ

    • Розсилка
    У Ірані набирають сили антиурядові протести через авіакатастрофу лайнера МАУ
    Фото AP

    Протестувальники вимагають відставки влади

    У Ірані 12 січня поновилися антиурядові протести, які спалахнули після визнання Тегераном провини у збитті лайнера «Міжнародних авіаліній України».

    Про це повідомляє AP.

    Протестувальники вимагають відставки влади після того, як іранські військові визнали, що випадково збили літак компанії МАУ 8 січня. Сили безпеки Ірану у великій кількості несуть службу по всій столиці країни, очікуючи нових акцій протестів.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Ірані набирають сили антиурядові протести через авіакатастрофу лайнера МАУ
    У Ірані набирають сили антиурядові протести через авіакатастрофу лайнера МАУ
    У Ірані набирають сили антиурядові протести через авіакатастрофу лайнера МАУ

    Іранці висловлюють гнів з приводу збиття військовими літака та оманливих пояснень з боку високопосадовців Ірану у перші дні після трагедії. Вони оплакують загиблих, серед яких була велика кількість молодих людей, які навчалися за кордоном.

    Сотні студентів зібралися у Тегеранському університеті Шахід Бехешті та вимагають відставки влади за приховування причин катастрофи. Вони скандують: «Наш ворог не США, наш ворог – Ісламська Республіка».

    Читайте також:
    У Тегерані почалися протести після визнання вини за збиття українського літака
    Протести у Тегерані: Трамп підтримав «хоробрий та багатостраждальний народ Ірану
    ЗМІ: посла Британії затримали за участь у протестах в Тегерані

    Нагадаємо, іранські ЗМІ підтримали антиурядові протести, які почалися через авіакатастрофу літака МАУ.

    ЗМІ Іран авіакатастрофа літак військові МАУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ