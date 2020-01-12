У Ірані набирають сили антиурядові протести через авіакатастрофу лайнера МАУ
Протестувальники вимагають відставки влади
У Ірані 12 січня поновилися антиурядові протести, які спалахнули після визнання Тегераном провини у збитті лайнера «Міжнародних авіаліній України».
Про це повідомляє AP.
Протестувальники вимагають відставки влади після того, як іранські військові визнали, що випадково збили літак компанії МАУ 8 січня. Сили безпеки Ірану у великій кількості несуть службу по всій столиці країни, очікуючи нових акцій протестів.
Іранці висловлюють гнів з приводу збиття військовими літака та оманливих пояснень з боку високопосадовців Ірану у перші дні після трагедії. Вони оплакують загиблих, серед яких була велика кількість молодих людей, які навчалися за кордоном.
Now Isfahan— Mohammad Mozafari (@mohmd_mozafari) January 12, 2020
Students and people chant: Our enemy is not USA, our enemy is the Islamic Republic. This is the real voice of the Iranian people.#IranProtests #IranProtests2020 pic.twitter.com/BWz2AdeZZe
Сотні студентів зібралися у Тегеранському університеті Шахід Бехешті та вимагають відставки влади за приховування причин катастрофи. Вони скандують: «Наш ворог не США, наш ворог – Ісламська Республіка».
Нагадаємо, іранські ЗМІ підтримали антиурядові протести, які почалися через авіакатастрофу літака МАУ.