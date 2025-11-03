Історична вежа Torre dei Conti обрушилася під час ремонту в центрі Риму

Рятувальні служби працюють на місці обвалу, під уламками залишається один робітник

У центрі Риму обвалилася історична вежа Torre dei Conti XIII століття під час ремонтних робіт. Під завалами опинився один робітник, його колеги були евакуйовані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Corriere della Sera.

Сьогодні, 3 листопада, близько 11:20 ранку на території Імператорських форумів у центрі Риму частково обвалилася історична вежа Torre dei Conti. Під уламками опинився громадянин Румунії, який отримав травми, але перебуває у свідомості та підтримує контакт із рятувальниками.

Ще одного працівника, 64-річного чоловіка, доставили до лікарні Сан-Джованні для медичного огляду. Колеги, що перебували у верхній частині вежі, були оперативно евакуйовані.

На місце події прибули підрозділи пожежної служби та спеціальні групи SAF, до складу яких входять спелеологи, альпіністи та фахівці з водних операцій. Вони намагаються дістатися до постраждалого через вузький отвір у лівій частині споруди.

Правоохоронці повністю перекрили територію поблизу Імператорських форумів та площі П’яцца Венеція. На місці працюють поліція, карабінери, медики та пожежні служби.

Башта Конті, або Torre Maggiore, була зведена у 1238 році на замовлення Річарда Конті, брата Папи Інокентія III. Первісно мала облицювання з травертину, яке у XVI столітті використали для будівництва Порта Піа. Колись одна з найвищих веж Риму, сьогодні її висота близько 29 метрів після втрати верхніх ярусів через землетруси.

Нагадаємо, що під Києвом у Бориспільському районі село Васильки залишилось без води, внаслідок падіння водонапірної вежі.

Згідно з дослідженнями за останні 9 років, росіяни посіли третє місце за кількістю смертей, спричинених фотографуванням самих себе.