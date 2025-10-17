У Херсоні окупанти вдарили по рятувальниках

Під час ліквідації наслідків обстрілу росіяни вдарили дроном по надзвичайниках

Уламками пошкоджено пожежний автомобіль

У Херсоні російські війська вдарили БпЛА по рятувальниках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Вночі внаслідок влучання ворожих безпілотників сталося загоряння багатоповерхівки у передмісті Херсона. Під час ліквідації наслідків обстрілу росіяни вдарили дроном по надзвичайниках. Уламками пошкоджено пожежний автомобіль», – йдеться у повідомленні.

Особовий склад не постраждав.

До слова, Полтавська область у ніч проти 3 жовтня зазнала масованого комбінованого удару з боку російських військ. Регіон атакували крилатими ракетами та безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Під час ліквідації наслідків нічного обстрілу рятувальники ДСНС потрапили під повторний ракетний удар.

Нагадаємо, триває 1332-й день повномасштабної війни в Україні.