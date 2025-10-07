Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Деснянському районі троє дітей влаштували пожежу у багатоповерхівці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Деснянському районі троє дітей влаштували пожежу у багатоповерхівці
Діти зізналися, що підпалили папір заради розваги, не усвідомлюючи наслідків
фото: поліція Києва

Поліція закликала батьків уважніше стежити за дозвіллям дітей 

У Деснянському районі столиці троє малолітніх хлопців влаштували пожежу у багатоповерхівці, підпаливши папір у загальному коридорі. Про це повідомила поліція Києва, інформує «Главком».

Повідомляється. що інцидент стався на вулиці Сержа Лифаря. Пожежу оперативно загасили рятувальники ДСНС, ніхто з мешканців не постраждав, однак пошкоджені стіни, стеля та підлога.

Під час огляду місця події правоохоронці виявили сліди підпалу також на третьому поверсі будинку. Згодом оперативники встановили винуватців – трьох хлопців віком восьми, дев'яти і 10 років, які мешкають неподалік.

Діти зізналися, що підпалили папір заради розваги, не усвідомлюючи наслідків. Ювенальні поліцейські провели з ними профілактичну бесіду, а на їхніх батьків склали адміністративні протоколи за ст. 184 КУпАП – неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей.

Внаслідок підпалу пошкоджені стіни, стеля та підлога
Внаслідок підпалу пошкоджені стіни, стеля та підлога
фото: поліція Києва/Facedook

Поліція закликала батьків уважніше стежити за дозвіллям дітей та пояснювати небезпеку ігор із вогнем.

Раніше повідомлялося, що шестирічний хлопчик влаштував пожежу у гіпермаркеті Дніпровського району столиці. Поки дорослі робили покупки, дитина, залишившись без нагляду, взяла з прилавку запальничку та підпалила картонну коробку. Вогонь швидко поширився на інші стелажі, завдавши магазину збитків на понад 30 тис. грн. 

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

У столичному сквері Марії Заньковецької облаштовано яскраву фотозону (фото)
У столичному сквері Марії Заньковецької облаштовано яскраву фотозону (фото)
У Деснянському районі троє дітей влаштували пожежу у багатоповерхівці
У Деснянському районі троє дітей влаштували пожежу у багатоповерхівці
На Київщині після самогубства 13-річної дівчини підозру отримав вітчим дитини
На Київщині після самогубства 13-річної дівчини підозру отримав вітчим дитини
Новий ТРЦ біля «Академмістечка»: експерти б’ють на сполох через ризики для пасажирів
Новий ТРЦ біля «Академмістечка»: експерти б’ють на сполох через ризики для пасажирів
У Києві тривога тривала 27 хвилин
У Києві тривога тривала 27 хвилин
На території Бориспільської лікарні помер чоловік, який приїхав проходити ВЛК
На території Бориспільської лікарні помер чоловік, який приїхав проходити ВЛК

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua