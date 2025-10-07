У Деснянському районі троє дітей влаштували пожежу у багатоповерхівці

Поліція закликала батьків уважніше стежити за дозвіллям дітей

У Деснянському районі столиці троє малолітніх хлопців влаштували пожежу у багатоповерхівці, підпаливши папір у загальному коридорі. Про це повідомила поліція Києва, інформує «Главком».

Повідомляється. що інцидент стався на вулиці Сержа Лифаря. Пожежу оперативно загасили рятувальники ДСНС, ніхто з мешканців не постраждав, однак пошкоджені стіни, стеля та підлога.

Під час огляду місця події правоохоронці виявили сліди підпалу також на третьому поверсі будинку. Згодом оперативники встановили винуватців – трьох хлопців віком восьми, дев'яти і 10 років, які мешкають неподалік.

Діти зізналися, що підпалили папір заради розваги, не усвідомлюючи наслідків. Ювенальні поліцейські провели з ними профілактичну бесіду, а на їхніх батьків склали адміністративні протоколи за ст. 184 КУпАП – неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей.

Внаслідок підпалу пошкоджені стіни, стеля та підлога фото: поліція Києва/Facedook

Поліція закликала батьків уважніше стежити за дозвіллям дітей та пояснювати небезпеку ігор із вогнем.

Раніше повідомлялося, що шестирічний хлопчик влаштував пожежу у гіпермаркеті Дніпровського району столиці. Поки дорослі робили покупки, дитина, залишившись без нагляду, взяла з прилавку запальничку та підпалила картонну коробку. Вогонь швидко поширився на інші стелажі, завдавши магазину збитків на понад 30 тис. грн.