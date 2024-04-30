Росія посіла третє місце у світі за смертністю від селфі

Лідером за кількістю померлих через селфі стала Індія

Згідно з дослідженнями за останні 9 років, росіяни посіли третє місце за кількістю смертей, спричинених фотографуванням самих себе. Про це повідомляє Bild.

З моменту, як слово «селфі» з’явилося в Австралії у 2002 році, пристрасть до самофотографування забрала сотні життів. Згідно з наявними даними, у період з 2014 по 2023 рік у 49 країнах сталося 399 смертей, пов’язаних із селфі.

Лідером за кількістю померлих через фото стала Індія. Тут селфі забрало життя 190 людей. На другому місці опинилися США – 29 смертей за 9 років, та Росія з 18 смертями.

Індія також стала рекордсменом за кількістю одночасних смертей від одного селфі. У липні 2021 року 11 людей стали жертвами удару блискавки, коли фотографувалися на сторожовій вежі історичного форту Амбер у північно-західній провінції Раджастан.

Наприкінці Рамадану 2021 року в Індонезії 9 людей потонули, коли під час групового селфі перекинувся човен, який доставляв їх до плавучого ресторану в Центральній Яві.

Також в Індії у 2017 році стався трагічний випадок за участі 5 людей через селфі. Таракнатх Макал їхав потягом додому з паломництва до Непалу. Біля Калькутти він висунувся з дверей потяга, щоб зробити фото на мобільний телефон, послизнувся і впав. Четверо друзів віком від 25 до 30 років кинулися за ним, щоб його врятувати. Усіх переїхав зустрічний потяг.

Нагадємо, українська мандрівниця захотіла зробити селфі в популярному туристичному місці і зірвалася в прірву, ледь не загинувши. 26-річна туристка з України захотіла зробити селфі на популярній пам'ятці «Балкон Середземномор'я» в іспанському місті Бенідорм.