Теракт у Стамбулі: МЗС повідомило, чи є серед постраждалих українці
Внаслідок вибуху у Туреччині загинуло шестеро людей, ще 81 особа отримала поранення
Громадян України серед постраждалих внаслідок вибуху у столиці Туреччини, який стався 13 листопада, немає. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
у Туреччині в центрі Стамбула у неділю, 13 листопада, пролунав потужний вибух. За даними телеканалу NTV, вибух стався у популярному туристичному місці на вулиці Істікляль, яка виходить до площі Таксім.
За останніми даними, загинуло шестеро людей, ще 81 особа отримала поранення.
Серед постраждалих внаслідок вибуху у центрі Стамбула (Туреччина) громадян України нема.
Українські консули в Стамбулі взаємодіють із турецькими правоохоронцями та лікарнями.
Головна прокуратура Стамбула призначила вісім прокурорів і двох заступників головного прокурора для розслідування вибуху на проспекті Істікляль.
Встановлено, що вибуховий пристрій залишила жінка.
Згодом стало відомо, що ймовірного винуватця теракту затримано.
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