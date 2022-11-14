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Теракт у Стамбулі: МЗС повідомило, чи є серед постраждалих українці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Теракт у Стамбулі: МЗС повідомило, чи є серед постраждалих українці
Вибух прогримів у центрі Стамбула 13 листопада
фото з відкритих джерел

Внаслідок вибуху у Туреччині загинуло шестеро людей, ще 81 особа отримала поранення

Громадян України серед постраждалих внаслідок вибуху у столиці Туреччини, який стався 13 листопада, немає. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Теракт у Стамбулі: МЗС повідомило, чи є серед постраждалих українці фото 1

у Туреччині в центрі Стамбула у неділю, 13 листопада, пролунав потужний вибух.  За даними телеканалу NTV, вибух стався у популярному туристичному місці на вулиці Істікляль, яка виходить до площі Таксім.

За останніми даними, загинуло шестеро людей, ще 81 особа отримала поранення.

Серед постраждалих внаслідок вибуху у центрі Стамбула (Туреччина) громадян України нема.

Українські консули в Стамбулі взаємодіють із турецькими правоохоронцями та лікарнями.

Головна прокуратура Стамбула призначила вісім прокурорів і двох заступників головного прокурора для розслідування вибуху на проспекті Істікляль.

Встановлено, що вибуховий пристрій залишила жінка. 

Згодом стало відомо, що ймовірного винуватця теракту затримано.

Теги: теракт Туреччина Стамбул МЗС

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