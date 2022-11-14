Теракт у Стамбулі: МЗС повідомило, чи є серед постраждалих українці

Внаслідок вибуху у Туреччині загинуло шестеро людей, ще 81 особа отримала поранення

Громадян України серед постраждалих внаслідок вибуху у столиці Туреччини, який стався 13 листопада, немає. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

у Туреччині в центрі Стамбула у неділю, 13 листопада, пролунав потужний вибух. За даними телеканалу NTV, вибух стався у популярному туристичному місці на вулиці Істікляль, яка виходить до площі Таксім.

За останніми даними, загинуло шестеро людей, ще 81 особа отримала поранення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Серед постраждалих внаслідок вибуху у центрі Стамбула (Туреччина) громадян України нема.

Українські консули в Стамбулі взаємодіють із турецькими правоохоронцями та лікарнями.

Головна прокуратура Стамбула призначила вісім прокурорів і двох заступників головного прокурора для розслідування вибуху на проспекті Істікляль.

Встановлено, що вибуховий пристрій залишила жінка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згодом стало відомо, що ймовірного винуватця теракту затримано.