У Туреччині отруїлися 80 туристів



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Наразі проводиться розслідування інциденту, встановлюється джерело отруєння

Туристи, які потрапили до лікарні, приїхали з Індонезії та Китаю

У Туреччині у популярному серед туристів регіоні Каппадокія внаслідок харчового отруєння шпиталізовано близько 80 туристів.

Про це повідомляє IHA.

«Близько 80 туристів потрапили до лікарні в місті Невшехір (адміністративний центр регіону – ред.) через харчове отруєння. Лікування триває, загрози життю туристів немає», - повідомило місцеве керівництво.

Туристи, які потрапили до лікарні, приїхали з Індонезії та Китаю. Загалом у готелі, де вони зупинилися, проживає 280 туристів.

Наразі проводиться розслідування інциденту, встановлюється джерело отруєння. У готелі взяли проби їжі, аби визначити, чи отруїлися туристи в готелі, чи поза ним.