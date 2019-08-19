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    У світі

    У Туреччині отруїлися 80 туристів

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    Наразі проводиться розслідування інциденту, встановлюється джерело отруєння - У Туреччині отруїлися 80 туристів
    Наразі проводиться розслідування інциденту, встановлюється джерело отруєння

    Туристи, які потрапили до лікарні, приїхали з Індонезії та Китаю

    У Туреччині у популярному серед туристів регіоні Каппадокія внаслідок харчового отруєння шпиталізовано близько 80 туристів.

    Про це повідомляє IHA.

    «Близько 80 туристів потрапили до лікарні в місті Невшехір (адміністративний центр регіону – ред.) через харчове отруєння. Лікування триває, загрози життю туристів немає», - повідомило місцеве керівництво.

    Туристи, які потрапили до лікарні, приїхали з Індонезії та Китаю. Загалом у готелі, де вони зупинилися, проживає 280 туристів.

    Наразі проводиться розслідування інциденту, встановлюється джерело отруєння. У готелі взяли проби їжі, аби визначити, чи отруїлися туристи в готелі, чи поза ним.

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