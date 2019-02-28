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    У світі

    У Туреччині перекинувся автобус зі школярами, 11 постраждалих

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    У Туреччині перекинувся автобус зі школярами, 11 постраждалих

    Всіх поранених доправили до лікарня

    На сході Туреччина через снігопад і незадовільні дорожні умови перекинувся автобус зі школярами. У результаті аварії поранені 12 осіб, 11 з яких - учні.

    Про це повідомляє CNN Turk.

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    «11 учнів отримали поранення в результаті аварії мікроавтобуса, що перекинувся через засніжену дорогу. Всіх поранених доставлено до лікарні», - повідомили рятувальники.

    Від учора по всій Туреччині пройшли снігопади різної інтенсивності. Для деяких регіонів таке природне явище є нетиповим і викликає значну кількість незручностей, призводить до збільшення числа аварій.

    Як повідомлялося, масова загибель дітей у Росії: на трасі перекинувся автобус. Автобус віз дитячий ансамбль на танцювальний конкурс у Калугу. Серед загиблих четверо – діти. Всього в автобусі їхали 48 людей: 33 дітей і 15 дорослих.

    Також в Індії перевернувся автобус з 50 школярами, 20 з них отримали поранення. 

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