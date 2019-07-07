У Туреччині поліцейські вилучили 18 грамів каліфорнія вартістю $72 млн



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Каліфорній Ілюстративне фото з відкритих джерел

Радіоактивний метал передали на дослідження в Агентства по атомній енергетиці

У турецькому місті Болу поліцейські вилучили 18 грамів радіоактивного елемента каліфорній вартістю 72 млн дол. Про це повідомляє Нaberler.

Наголошується, що радіоактивний метал був виявлений під час обшуку автомобіля. Речовину було заховано в коробці перемикання передач.

Правоохоронці затримали п'ятьох осіб, причетних до цієї справи. Речовину передали на дослідження в Агентство з атомної енергетики Туреччини. Розслідування триває.

Каліфорній - один з найрідкісніших на землі штучних радіоактивних хімічних елементів. Вартість одного грама оцінюється в $4 млн.

Нагадаємо, 2 липня поліція повідомила про затримання на території об’єкту «Чорнобиль-2» двох 29-річних киян, яких зацікавив радіоактивний відпочинок.