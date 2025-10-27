У Туреччині стався землетрус магнітудою 6,1: поштовхи було чутно в кількох провінціях

Регіон був відзначений також низкою афтершоків, найсильніший з яких мав магнітуду 4,2

У Туреччині стався потужний землетрус магнітудою 6,1 бали за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на турецькі ЗМІ та заяви тамтешньої влади.

Увечері, 27 жовтня, у місті Синдиргі, провінція Баликесір о 22:48 місцевого часу на території цієї області стався землетрус магнітудою 6,1 за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу залягав на глибині близько 6 км, однак поштовхи відчувалися й в інших провінціях, включаючи Стамбул та Ізмір.

Регіон був відзначений також низкою афтершоків, найсильніший з яких мав магнітуду 4,2.

Міністерство внутрішніх справ Туреччини та Управління з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD) негайно розпочали польові обстеження. Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая висловив підтримку постраждалим та запевнив, що всі рятувальні групи активно працюють на місці події.

Міністр охорони здоров’я Кемаль Мемішоглу повідомив, що наразі не було зафіксовано серйозних негативних наслідків від землетрусу.

Раніше, 14 жовтня, у районі Синдиргі провінції Баликесір також стався землетрус магнітудою 4 на глибині близько 9 км. Поштовхи тоді не призвели до значних руйнувань, але нагадали про сейсмічну активність регіону.

Нагадаємо, у провінції Кютахія на заході Туреччини відбулася серія підземних поштовхів. Максимальна сила землетрусу становила 5,4 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу залягав на глибині 8,46 км.