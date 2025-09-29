В Україні зафіксовано землетрус

Землетрус магнітудою 3,0 за шкалою Ріхтера зафіксували біля міста Стрий у Львівській області

Слабовідчутні поштовхи зафіксували на глибині 4 км

У районі Стрия Львівської області стався землетрус магнітудою 3,0, який експерти відносять до слабовідчутних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

28 вересня 2025 року в районі міста Стрий Львівської області було зафіксовано землетрус магнітудою 3,0 за шкалою Ріхтера. Фахівці Головного центру спеціального контролю повідомили, що поштовхи сталися на глибині чотирьох кілометрів.

За оцінкою експертів, землетрус відноситься до слабовідчутних і не становить загрози для населення чи інфраструктури.

Нагадаємо, що у провінції Кютахія на заході Туреччини 28 вересня о 12:59 за місцевим часом стався землетрус магнітудою 5,4 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр залягав на глибині 8,46 км у районі Сімав.

За даними Директорату з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD), від учора у цьому районі зафіксовано понад 250 афтершоків силою від 1 до 4,5 бала. Землетрус відчули мешканці Стамбула, Ушака, Баликесіра, Бурси та Біледжіка.

Стихія спричинила руйнування восьми будинків у районі епіцентру, проте загиблих та постраждалих немає. На місці продовжують працювати пошуково-рятувальні та пожежні групи, ведеться оцінка пошкоджень і фіксація завданих збитків.

У Туреччині 10 серпня ввечері стався землетрус магнітудою 6,1 бала. Епіцентр поштовхів розташовувався в районі Синдирги міста Баликесір на глибині 11 км, повідомляє Управління з питань стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD).

Внаслідок землетрусу загинула одна людина, десятки отримали поранення. Поштовхи відчувалися у багатьох провінціях, зокрема в Ізмірі, Кютах'ї, Ялові, Стамбулі та Манісі.