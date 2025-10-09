Головна Скотч Шоу-біз
У Туреччині майже 20 популярних артистів затримано у справі про наркотики

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Турецькі актори опинились під підозрою за наркотики
колаж із відкритих джерел

Серед затриманих – співачка Хадісе, яка посіла четверте місце на «Євробаченні» 2009 року

У Туреччині в рамках операції з боротьби із вживанням наркотиків було затримано 19 популярних артистів. Їх доправили до жандармерії для надання свідчень. Про це пише «Главком» із посиланням на Hurriyet.

Серед затриманих – співачка Хадісе, яка посіла четверте місце на «Євробаченні» у 2009 році, виконавиця Ірем Деріджі, актриси Беррак Тюзюнатач, Демет Евгар та Дерен Талу, учасниця «Міс Туреччина» 2004 року Бірдже Акалай, блогер Ділан Полат.

Ордери на арешт артистів не видавалися, тому їх відпустять після взяття аналізів крові.

У прокуратурі заявили, що розслідування дійсно обмежується перевіркою підозр у вживанні наркотиків і на даному етапі не поширюється на арешти чи пред'явлення звинувачень.

У Туреччині діє повна заборона наркотиків, це регулюється статтею 191 Кримінального кодексу. Вживання та зберігання заборонених речовин карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. За розповсюдження наркотиків загрожує до 20 років.

Результат розслідування залежатиме від результатів токсикологічної експертизи та подальших юридичних оцінок.

Розслідування збігається з ширшими репресіями проти артистів та опозиціонерів за президента Реджепа Тайїпа Ердогана.

Турецькому поп-співаку Mabel Matiz нині загрожує до трьох років ув'язнення за передбачувану «непристойність» у тексті однієї з його пісень. Прокурори стверджують, що пісня порушує закони про громадську мораль. Дівоча група Manifest також зазнає судового переслідування за передбачувані «непристойні дії» під час недавнього виступу.

Раніше стало відомо, що турецький стрілець Юсуф Дікеч, який став світовою сенсацією завдяки своєму неймовірно спокійному стилю на Олімпіаді в Парижі 2024 року, знову потрапив у заголовки, здобувши нову золоту медаль на Європейській Лізі Чемпіонів з Пневматичної Зброї (ESC European Champions League) у Стамбулі. 

Теги: Туреччина арешт наркотики розслідування співачка

