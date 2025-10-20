Головна Скотч Фото
Археологи знайшли в Туреччині загублене місто

Ірина Озтурк
Розкопки у Гергері виявили сліди стародавнього міста
Знахідки вказують на існування сільської громади, яка активно займалася виноробством близько 1600 років тому

Археологи на південному сході Туреччини, у провінції Адияман, виявили раніше невідоме римське поселення IV століття н. е., яке може бути частиною загубленого міста Арсамея на Євфраті – одного з ключових центрів стародавнього царства Коммагена. Про це пише «Главком» із посиланням на турецьке видання TRT Haber.

Новознайдене поселення розташоване в гірській місцевості поблизу села Оймакли (район Гергер) і охоплює близько 37 акрів (14,9 га).

Керівник розкопок, директор Музею Адиямана Мехмет Алкан, повідомив, що знахідки вказують на існування процвітаючої сільської громади, яка активно займалася виноробством близько 1600 років тому.

Під час розкопок виявлено:

  • Численні виноградодавильні споруди (преси),
  • Цистерни для збору дощової та річкової води,
  • Жорна для подрібнення зерна або оливок,
  • Кам'яні фундаменти будівель.

«Наявність безлічі винних установок дозволяє припустити, що виробництво здійснювалося в промислових масштабах, – зазначив Мехмет Алкан. – Ми виявили кілька давильних чаш, цистерн і жорен. Це підтверджує, що тут діяв великий комплекс, а не окрема господарська споруда».

Незважаючи на використання каменів неправильної форми, фундаменти збереглися напрочуд добре, що свідчить про важливе значення цієї зони для пізньоримського регіону.

У ході розкопок було виявлено численні установки для вичавлювання винограду чи оливок
Арсамея була одним із давніх міст Коммагени – царства, що існувало з III ст. до н. е. до I ст. н. е., яке слугувало «містком» між елліністичним світом та Месопотамією. Арсамея, заснована царем Арсамесом Коммагенським, була стратегічним центром, що контролював шляхи вздовж Євфрату.

Хоча прямих доказів (написів чи монет), що підтверджують приналежність поселення до Арсамеї, поки що немає, гіпотезу підсилює близькість до замку Гергер, який здавна асоціюється з давнім містом.

Археологи продовжують дослідження території поселення
Археологи продовжують дослідження території поселення

Наразі поселення подано на реєстрацію як археологічний об'єкт. Команда продовжить архітектурне картування, аналіз зразків каменю та залишків у цистернах. Подальші розкопки можуть підтвердити зв'язок із втраченою Арсамеєю та розширити уявлення про економіку, торгівлю та повсякденне життя в пізньоримській Месопотамії.

Раніше археологи виявили загадкову споруду у вигляді піраміди в Іудейській пустелі неподалік узбережжя Мертвого моря. Вона містить безліч стародавніх предметів, що прекрасно збереглися, вік яких перевищує 2 тис. років. 

